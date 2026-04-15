ТОП-10 вживаних електромобілів за ціною до 10 000 доларів в Україні

KIA Soul EV 2023 року. Фото: driving.ca

Високі ціни на пальне змушують водіїв звертати увагу на бюджетні електромобілі з пробігом, які ще нещодавно здавалися екзотикою. Сьогодні в межах 10 000 доларів можна знайти як компактні сітікари, так і повноцінні сімейні хетчбеки чи навіть комерційний транспорт. Таке придбання дозволяє суттєво економити на щоденних поїздках, коли витрати на АЗК сягають 4000-5000 гривень за одну заправку.

Доступний транспорт

Серед найбільш бюджетних пропозицій лідирує Smart Fortwo Electric Drive, що ідеально підходить на роль додаткового авто в родині. Поціновувачі стилю частіше обирають Fiat 500e, який дозволяє уникнути затримок у роботі роботизованої трансмісії, притаманних бензиновим версіям. Для потреб малого бізнесу оптимальним залишається Renault Kangoo Z.E. з містким вантажним відсіком та перевіреною конструкцією.

Справжніми бестселерами в Україні стали Nissan Leaf та Renault Zoe завдяки розвиненій інфраструктурі та поширеності запчастин. Французький хетчбек пропонує гнучкість у виборі місткості батарей від 22 до 52 кВт-год, тоді як японський лідер ринку має величезну кількість варіантів на будь-який гаманець. Ford Focus Electric та Chevrolet Spark EV також знаходять покупців завдяки гарній динаміці та просторим салонам.

Volkswagen e-Up вирізняється німецькою якістю матеріалів та продуманою ергономікою, що робить його дорожчим за деяких конкурентів. KIA Soul EV закриває десятку лідерів як найбільш сімейний варіант з комфортним простором для пасажирів та великим багажником.

Попри скромний запас ходу більшості представлених моделей, вони залишаються вигідною альтернативою машинам з двигунами внутрішнього згоряння.

Рейтинг за ціною

Smart Fortwo Electric Drive: від 4517 доларів Mitsubishi i-MiEV: від 5379 доларів Ford Focus Electric: від 6457 доларів Chevrolet Spark EV: від 6500 доларів Renault Kangoo Z.E.: від 7150 доларів Fiat 500e: від 8180 доларів Volkswagen e-Up: від 8698 доларів Nissan Leaf: від 8859 доларів Renault Zoe: від 9512 доларів KIA Soul EV: від 9818 доларів

Ризики вибору

Купівля бюджетного електромобіля вимагає особливої уваги до стану акумуляторної батареї. Що нижча ціна та більший вік машини, то менше шансів знайти екземпляр з високим залишковим ресурсом енергоносія. Оцінка стану лише за загальним пробігом часто буває оманливою, тому перед укладанням угоди необхідно проводити професійну діагностику місткості акумулятора у фахівців.

Окремо варто зважати на історію експлуатації таких популярних моделей як Nissan Leaf, які часто використовували в службах доставки чи таксі. Через відсутність рідинного охолодження їхні батареї швидше деградують при інтенсивних навантаженнях або кустарних удосконаленнях.

