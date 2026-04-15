Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Авто ТОП-10 вживаних електромобілів за ціною до 10 000 доларів в Україні

ТОП-10 вживаних електромобілів за ціною до 10 000 доларів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 13:50
ТОП-10 вживаних електромобілів за ціною до 10 000 доларів в Україні
KIA Soul EV 2023 року. Фото: driving.ca

Високі ціни на пальне змушують водіїв звертати увагу на бюджетні електромобілі з пробігом, які ще нещодавно здавалися екзотикою. Сьогодні в межах 10 000 доларів можна знайти як компактні сітікари, так і повноцінні сімейні хетчбеки чи навіть комерційний транспорт. Таке придбання дозволяє суттєво економити на щоденних поїздках, коли витрати на АЗК сягають 4000-5000 гривень за одну заправку.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на AUTO.RIA.

Доступний транспорт

Серед найбільш бюджетних пропозицій лідирує Smart Fortwo Electric Drive, що ідеально підходить на роль додаткового авто в родині. Поціновувачі стилю частіше обирають Fiat 500e, який дозволяє уникнути затримок у роботі роботизованої трансмісії, притаманних бензиновим версіям. Для потреб малого бізнесу оптимальним залишається Renault Kangoo Z.E. з містким вантажним відсіком та перевіреною конструкцією.

Справжніми бестселерами в Україні стали Nissan Leaf та Renault Zoe завдяки розвиненій інфраструктурі та поширеності запчастин. Французький хетчбек пропонує гнучкість у виборі місткості батарей від 22 до 52 кВт-год, тоді як японський лідер ринку має величезну кількість варіантів на будь-який гаманець. Ford Focus Electric та Chevrolet Spark EV також знаходять покупців завдяки гарній динаміці та просторим салонам.

Volkswagen e-Up вирізняється німецькою якістю матеріалів та продуманою ергономікою, що робить його дорожчим за деяких конкурентів. KIA Soul EV закриває десятку лідерів як найбільш сімейний варіант з комфортним простором для пасажирів та великим багажником.

Попри скромний запас ходу більшості представлених моделей, вони залишаються вигідною альтернативою машинам з двигунами внутрішнього згоряння.

Рейтинг за ціною

  1. Smart Fortwo Electric Drive: від 4517 доларів
  2. Mitsubishi i-MiEV: від 5379 доларів
  3. Ford Focus Electric: від 6457 доларів
  4. Chevrolet Spark EV: від 6500 доларів
  5. Renault Kangoo Z.E.: від 7150 доларів
  6. Fiat 500e: від 8180 доларів
  7. Volkswagen e-Up: від 8698 доларів
  8. Nissan Leaf: від 8859 доларів
  9. Renault Zoe: від 9512 доларів
  10. KIA Soul EV: від 9818 доларів

Ризики вибору

Купівля бюджетного електромобіля вимагає особливої уваги до стану акумуляторної батареї. Що нижча ціна та більший вік машини, то менше шансів знайти екземпляр з високим залишковим ресурсом енергоносія. Оцінка стану лише за загальним пробігом часто буває оманливою, тому перед укладанням угоди необхідно проводити професійну діагностику місткості акумулятора у фахівців.

Окремо варто зважати на історію експлуатації таких популярних моделей як Nissan Leaf, які часто використовували в службах доставки чи таксі. Через відсутність рідинного охолодження їхні батареї швидше деградують при інтенсивних навантаженнях або кустарних удосконаленнях.

рейтинг Ford електрокари Mitsubishi ціни Volkswagen електромобіль Nissan вживані авто Chevrolet Kia Fiat Smart
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації