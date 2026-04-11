Пʼять кращих доступних електромобілів у 2026 році

Chevrolet Equinox EV 2026 року. Фото: caranddriver.com

Ринок електричного транспорту у 2026 році став доступнішим для середнього класу завдяки новим стратегіям автовиробників. Провідні бренди зосередилися на поєднанні практичності, запасу ходу та помірної вартості. Вибір електрокара перестав бути розкішшю через активну конкуренцію масових марок. Огляд п'яти брендів демонструє найбільш збалансовані варіанти для раціонального бюджету.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Доступна Америка

Chevrolet пропонує одні з найнижчих цін на ринку з низькою вартістю експлуатації. Модель Bolt EV ціною від 27 600 доларів забезпечує пробіг близько 422 км. Експерти видання Car and Driver відзначають вдале поєднання фінансової практичності та сучасних систем безпеки.

Кросовер Chevrolet Equinox EV за 34 995 доларів має запас ходу до 513 км. Бренд створює стильні та доступні рішення для повсякденного використання великими родинами. Марка орієнтується на побутові потреби за ціною звичайних автомобілів.

Азійська надійність

Hyundai Kona Electric вважається ідеальним стартовим варіантом для економних покупців. Автомобіль ціною від 32 975 доларів проїжджає до 420 км на одному заряді. Розмір кузова компактного кросовера оптимально підходить для потреб сучасного міського домогосподарства.

Nissan Leaf залишається одним з найдешевших пропозицій з початковою вартістю 29 990 доларів. Залежно від версії запас ходу становить від 240 км до 488 км. Довга історія присутності на ринку гарантує водіям перевірену надійність усіх технічних вузлів.

Технологічний мас-маркет

Tesla Model 3 тепер входить у сегмент доступних машин з початковою ціною 38 630 доларів. Електрокар долає до 517 км та має високу ліквідність при подальшому перепродажі. Експерти ресурсу CarInterior вказують на надзвичайну енергоефективність та витривалість цієї моделі.

Kia впроваджує стратегію широких продажів через нову модель EV4 2026 року. Очікувана вартість становить 39 000 доларів при запасі ходу від 378 км до 531 км. За даними видання The Verge, дизайн та характеристики новинки розроблені спеціально для масового споживача.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, про спільне дослідження TÜV Nord та Carly, яке розкрило реальні темпи зносу акумуляторів у сучасних електричних авто. Вчені проаналізували дані майже 50 000 машин, випущених у період з 2016 по 2026 рік. Отримані результати дозволяють точно визначити момент, коли місткість батареї починає знижуватися значно швидше.

Також читайте усю правду про техобслуговування підзарядних гібридів та електрокарів. Відмова від традиційних двигунів не означає повне зникнення потреби у візитах до автосервісу, а лише змінює перелік необхідних робіт. Правильний догляд за електрифікованим транспортом гарантує довговічність батареї та безпеку експлуатації на дорогах.