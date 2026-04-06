Як ринок корегує ціни на вживані електромобілі у 2026 році

Продаж вживаних електромобілів. Фото: Bloomberg

Ринок вживаних автомобілів демонструє стрімке падіння вартості електричних моделей порівняно з паливними аналогами. Протягом перших трьох років експлуатації електрокари можуть втратити понад половину своєї початкової ціни. Така тенденція створює серйозні виклики для власників та лізингових компаній. Водночас для покупців на вторинному ринку це відкриває нові можливості для вигідного придбання сучасного транспорту.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Технологічне старіння

Електромобілі втрачають актуальність набагато швидше за традиційні машини через стрімкий розвиток технологій. Нові моделі постійно отримують більші запаси ходу, вдосконалені системи керування енергією та швидші методи заряджання. Це робить попередні покоління менш привабливими для перепродажу, позаяк технічний прогрес у цій сфері випереджає розвиток класичних двигунів внутрішнього згоряння.

Попит на вживані електричні засоби пересування залишається обмеженим через певну недовіру частини водіїв до стану вживаних акумуляторів. Це створює додатковий тиск на ціни та змушує продавців суттєво знижувати вартість для залучення клієнтів. Якщо у 2022 році трирічні електрокари зберігали до 90% ціни, то зараз цей показник впав у середньому до 40%.

Порівняння моделей

Аналіз європейського ринку показує, що різниця у втраті вартості між схожими моделями може сягати 26%. Наприклад, електрична версія Hyundai Kona за три роки втрачає понад 50% ціни, тоді як бензиновий варіант дешевшає лише на чверть.

Читайте також:

Кросовер Audi e-tron втрачає близько половини вартості, у той час, як порівнянний за класом Audi Q8 з ДВЗ дешевшає менше як на 27%. Ще більш відчутний розрив демонструє Mercedes EQE, ціна якого на вторинному ринку може впасти на 70%, тоді як класичний E-клас втрачає близько 50%.

Ринкова динаміка

Популярні моделі середнього класу також підпорядковуються цій закономірності здешевлення. Volkswagen ID.3 втрачає понад 51% вартості, тоді як класичний Golf залишається стабільнішим з показником у 41%. Навіть у лінійці BMW електричний iX3 демонструє гірші результати збереження капіталу порівняно зі звичайним X3, попри значно вищу початкову вартість нового автомобіля.

На ринок починає виходити велика кількість вживаних автомобілів після закінчення терміну лізингу, що ще сильніше тисне на ціни електрокарів. Для покупців це стає шансом отримати сучасну технологію за ціною, яка часто нижча за паливні аналоги. Якщо попит не встигатиме за пропозицією, корекція ринкової вартості електричного транспорту може стати ще глибшою найближчим часом.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Toyota офіційно вивела на ринок перший електричний пікап Hilux BEV. Новинка пропонує повний привід та сучасні технології, проте її ціна на 13 000 доларів вища за Hilux з традиційним дизельним двигуном. При цьому електропікап отримав скромний запас ходу та обмежені можливості для буксирування вантажів.

Також читайте про пʼять прихованих проблем вживаних Tesla Model 3 та Model Y. Ці електромобілі мають специфічні технічні нюанси, здатні спричинити значні непередбачені витрати. Знання особливостей різних заводів та конструктивних недоліків допоможе уникнути помилок при виборі популярного авто на вторинному ринку. Покупцям варто бути готовими до того, що два автомобілі одного року випуску можуть суттєво різнитися за надійністю.