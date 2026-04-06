Как рынок корректирует цены на подержанные электромобили в 2026 году

Продажа подержанных электромобилей. Фото: Bloomberg

Рынок подержанных автомобилей демонстрирует стремительное падение стоимости электрических моделей по сравнению с топливными аналогами. В течение первых трех лет эксплуатации электрокары могут потерять более половины своей первоначальной цены. Такая тенденция создает серьезные вызовы для владельцев и лизинговых компаний. В то же время для покупателей на вторичном рынке это открывает новые возможности для выгодного приобретения современного транспорта.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Технологическое старение

Электромобили теряют актуальность гораздо быстрее традиционных машин из-за стремительного развития технологий. Новые модели постоянно получают большие запасы хода, усовершенствованные системы управления энергией и быстрые методы зарядки. Это делает предыдущие поколения менее привлекательными для перепродажи, поскольку технический прогресс в этой сфере опережает развитие классических двигателей внутреннего сгорания.

Спрос на подержанные электрические средства передвижения остается ограниченным из-за определенного недоверия части водителей к состоянию бывших в употреблении аккумуляторов. Это создает дополнительное давление на цены и заставляет продавцов существенно снижать стоимость для привлечения клиентов. Если в 2022 году трехлетние электрокары сохраняли до 90% цены, то сейчас этот показатель упал в среднем до 40%.

Сравнение моделей

Анализ европейского рынка показывает, что разница в потере стоимости между похожими моделями может достигать 26%. Например, электрическая версия Hyundai Kona за три года теряет более 50% цены, тогда как бензиновый вариант дешевеет лишь на четверть.

Читайте также:

Кроссовер Audi e-tron теряет около половины стоимости, в то время как сопоставимый по классу Audi Q8 с ДВС дешевеет менее чем на 27%. Еще более ощутимый разрыв демонстрирует Mercedes EQE, цена которого на вторичном рынке может упасть на 70%, тогда как классический E-класс теряет около 50%.

Рыночная динамика

Популярные модели среднего класса также подчиняются этой закономерности удешевления. Volkswagen ID.3 теряет более 51% стоимости, тогда как классический Golf остается стабильным с показателем в 41%. Даже в линейке BMW электрический iX3 демонстрирует худшие результаты сохранения капитала по сравнению с обычным X3, несмотря на значительно более высокую начальную стоимость нового автомобиля.

На рынок начинает выходить большое количество подержанных автомобилей после окончания срока лизинга, что еще сильнее давит на цены электрокаров. Для покупателей это становится шансом получить современную технологию по цене, которая часто ниже топливных аналогов. Если спрос не будет успевать за предложением, коррекция рыночной стоимости электрического транспорта может стать еще глубже в ближайшее время.

