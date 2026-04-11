Пять лучших доступных электромобилей в 2026 году

Chevrolet Equinox EV 2026 года. Фото: caranddriver.com

Рынок электрического транспорта в 2026 году стал доступным для среднего класса благодаря новым стратегиям автопроизводителей. Ведущие бренды сосредоточились на сочетании практичности, запаса хода и умеренной стоимости. Выбор электрокара перестал быть роскошью из-за активной конкуренции массовых марок. Обзор пяти брендов демонстрирует наиболее сбалансированные варианты для рационального бюджета.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Доступная Америка

Chevrolet предлагает одни из самых низких цен на рынке с низкой стоимостью эксплуатации. Модель Bolt EV ценой от 27 600 долларов обеспечивает пробег около 422 км. Эксперты издания Car and Driver отмечают удачное сочетание финансовой практичности и современных систем безопасности.

Кроссовер Chevrolet Equinox EV за 34 995 долларов имеет запас хода до 513 км. Бренд создает стильные и доступные решения для повседневного использования большими семьями. Марка ориентируется на бытовые нужды по цене обычных автомобилей.

Азиатская надежность

Hyundai Kona Electric считается идеальным стартовым вариантом для экономных покупателей. Автомобиль ценой от 32 975 долларов проезжает до 420 км на одном заряде. Размер кузова компактного кроссовера оптимально подходит для нужд современного городского домохозяйства.

Nissan Leaf остается одним из самых дешевых предложений с начальной стоимостью 29 990 долларов. В зависимости от версии запас хода составляет от 240 км до 488 км. Долгая история присутствия на рынке гарантирует водителям проверенную надежность всех технических узлов.

Технологический масс-маркет

Tesla Model 3 теперь входит в сегмент доступных машин с начальной ценой 38 630 долларов. Электрокар преодолевает до 517 км и имеет высокую ликвидность при дальнейшей перепродаже. Эксперты ресурса CarInterior указывают на чрезвычайную энергоэффективность и выносливость этой модели.

Kia внедряет стратегию широких продаж через новую модель EV4 2026 года. Ожидаемая стоимость составляет 39 000 долларов при запасе хода от 378 км до 531 км. По данным издания The Verge, дизайн и характеристики новинки разработаны специально для массового потребителя.

Ранее Новини.LIVE сообщали о совместном исследовании TÜV Nord и Carly, которое раскрыло реальные темпы износа аккумуляторов в современных электрических авто. Ученые проанализировали данные почти 50 000 машин, выпущенных в период с 2016 по 2026 год. Полученные результаты позволяют точно определить момент, когда емкость батареи начинает снижаться значительно быстрее.

Также читайте всю правду о техобслуживании подзарядных гибридов и электрокаров. Отказ от традиционных двигателей не означает полное исчезновение потребности в визитах в автосервис, а лишь меняет перечень необходимых работ. Правильный уход за электрифицированным транспортом гарантирует долговечность батареи и безопасность эксплуатации на дорогах.