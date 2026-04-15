ТОП-10 подержанных электромобилей по цене до 10 000 долларов в Украине

KIA Soul EV 2023 года. Фото: driving.ca

Высокие цены на топливо заставляют водителей обращать внимание на бюджетные электромобили с пробегом, которые еще недавно казались экзотикой. Сегодня в пределах 10 000 долларов можно найти как компактные ситикары, так и полноценные семейные хэтчбеки или даже коммерческий транспорт. Такое приобретение позволяет существенно экономить на ежедневных поездках, когда расходы на АЗК достигают 4000-5000 гривен за одну заправку.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.

Доступный транспорт

Среди наиболее бюджетных предложений лидирует Smart Fortwo Electric Drive, идеально подходящий на роль дополнительного авто в семье. Ценители стиля чаще выбирают Fiat 500e, который позволяет избежать задержек в работе роботизированной трансмиссии, присущих бензиновым версиям. Для нужд малого бизнеса оптимальным остается Renault Kangoo Z.E. с вместительным грузовым отсеком и проверенной конструкцией.

Настоящими бестселлерами в Украине стали Nissan Leaf и Renault Zoe благодаря развитой инфраструктуре и распространенности запчастей. Французский хэтчбек предлагает гибкость в выборе емкости батарей от 22 до 52 кВт-ч, тогда как японский лидер рынка имеет огромное количество вариантов на любой кошелек. Ford Focus Electric и Chevrolet Spark EV также находят покупателей благодаря хорошей динамике и просторным салонам.

Volkswagen e-Up отличается немецким качеством материалов и продуманной эргономикой, что делает его дороже некоторых конкурентов. KIA Soul EV закрывает десятку лидеров как наиболее семейный вариант с комфортным пространством для пассажиров и большим багажником.

Несмотря на скромный запас хода большинства представленных моделей, они остаются выгодной альтернативой машинам с двигателями внутреннего сгорания.

Рейтинг по цене

Smart Fortwo Electric Drive: от 4517 долларов Mitsubishi i-MiEV: от 5379 долларов Ford Focus Electric: от 6457 долларов Chevrolet Spark EV: от 6500 долларов Renault Kangoo Z.E.: от 7150 долларов Fiat 500e: от 8180 долларов Volkswagen e-Up: от 8698 долларов Nissan Leaf: от 8859 долларов Renault Zoe: от 9512 долларов KIA Soul EV: от 9818 долларов

Риски выбора

Покупка бюджетного электромобиля требует особого внимания к состоянию аккумуляторной батареи. Чем ниже цена и больше возраст машины, тем меньше шансов найти экземпляр с высоким остаточным ресурсом энергоносителя. Оценка состояния только по общему пробегу часто бывает обманчивой, поэтому перед заключением сделки необходимо проводить профессиональную диагностику емкости аккумулятора у специалистов.

Отдельно стоит учитывать историю эксплуатации таких популярных моделей как Nissan Leaf, которые часто использовались в службах доставки или такси. Из-за отсутствия жидкостного охлаждения их батареи быстрее деградируют при интенсивных нагрузках или кустарных усовершенствованиях.

