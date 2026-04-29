Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Названо найкращий електромобіль: це не Tesla і не Kia

Названо найкращий електромобіль: це не Tesla і не Kia

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 15:45
Новий Skoda Elroq. Фото: netcarshow.com

Експерти авторитетного британського видання Auto Express проаналізували сучасний ринок електричного транспорту та визначили кращі моделі 2025 року. Головну нагороду здобув чеський компактний кросовер, який зумів випередити значно дорожчих преміальних суперників. Рейтинг базувався на оцінці практичності, комфорту салону та загальної ефективності в експлуатації. Переможець продемонстрував ідеальний баланс між зручністю щоденного використання та сучасними технологіями.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Express.

Тріумф Skoda

Модель Skoda Elroq офіційно визнана найкращим автомобілем року завдяки поєднанню просторого інтер'єру та високої функціональності. Журналісти підкреслили, що виробник у черговий раз влучив у ціль, створивши затишний та зрозумілий сімейний кросовер. Навіть з певними нюансами в налаштуванні педалі гальм, загальна ергономіка кабіни залишається еталонною у своєму класі.

До переліку слабких сторін віднесли відсутність USB-роз'ємів для задніх пасажирів у початковій комплектації. Також енергоефективна теплова помпа пропонується лише як додаткова опція за окрему плату. Проте висока оцінка експертів підтверджує, що ці недоліки не впливають на лідерські позиції машини на ринку.

Сильні суперники

Друге місце посів преміальний BMW iX3, який отримав високі бали за швидкість заряджання та якість обробки матеріалів. Фахівці відзначили відмінну керованість та плавність ходу, попри використання великих 20-дюймових коліс. Основними зауваженнями стали обмежена лінійка доступних двигунів та специфічний дизайн керма, що може здатися незвичним для водіїв.

Трійку лідерів замикає компактний Renault 5, який став фаворитом серед міських моделей завдяки стильному вигляду та зручним технологіям. Машина впевнено поводиться за будь-яких дорожніх умов, пропонуючи просте управління бортовими системами. Єдиними мінусами стали дещо високий поріг багажника та надмірна жорсткість підвіски під час руху на низьких швидкостях.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації