Назван лучший электромобиль: это не Tesla и не Kia

Новый Skoda Elroq. Фото: netcarshow.com

Эксперты авторитетного британского издания Auto Express проанализировали современный рынок электрического транспорта и определили лучшие модели 2025 года. Главную награду получил чешский компактный кроссовер, который сумел опередить значительно более дорогих премиальных соперников. Рейтинг базировался на оценке практичности, комфорта салона и общей эффективности в эксплуатации. Победитель продемонстрировал идеальный баланс между удобством ежедневного использования и современными технологиями.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Express.

Триумф Skoda

Модель Skoda Elroq официально признана лучшим автомобилем года благодаря сочетанию просторного интерьера и высокой функциональности. Журналисты подчеркнули, что производитель в очередной раз попал в цель, создав уютный и понятный семейный кроссовер. Даже с определенными нюансами в настройке педали тормоза, общая эргономика кабины остается эталонной в своем классе.

В перечень слабых сторон отнесли отсутствие USB-разъемов для задних пассажиров в начальной комплектации. Также энергоэффективная тепловая помпа предлагается только как дополнительная опция за отдельную плату. Однако высокая оценка экспертов подтверждает, что эти недостатки не влияют на лидерские позиции машины на рынке.

Сильные соперники

Второе место занял премиальный BMW iX3, который получил высокие баллы за скорость зарядки и качество обработки материалов. Специалисты отметили отличную управляемость и плавность хода, несмотря на использование больших 20-дюймовых колес. Основными замечаниями стали ограниченная линейка доступных двигателей и специфический дизайн руля, который может показаться непривычным для водителей.

Тройку лидеров замыкает компактный Renault 5, который стал фаворитом среди городских моделей благодаря стильному виду и удобным технологиям. Машина уверенно ведет себя при любых дорожных условиях, предлагая простое управление бортовыми системами. Единственными минусами стали несколько высокий порог багажника и чрезмерная жесткость подвески при движении на низких скоростях.

Ранее Новини.LIVE писали, что нужно знать перед покупкой дешевого электромобиля. Важно оценить не только стоимость, но и реальную автономность и скорость восстановления энергии.

Также читайте, что надежнее, электромобиль или авто с ДВС. Эксперты немецкого автоклуба ADAC поставили точку в этом вопросе, обнародовав результаты масштабного исследования надежности транспортных средств.