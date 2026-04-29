Что надежнее, электромобиль или авто с ДВС: механики поставили точку

Автомобили. Коллаж: Новини.LIVE

Эксперты немецкого автоклуба ADAC обнародовали результаты масштабного исследования надежности транспортных средств по итогам 2025 года. Анализ охватил 158 моделей от 27 мировых брендов, выпущенных в период с 2016 по 2023 годы. Полученные данные демонстрируют существенную разницу в частоте возникновения неисправностей между электромобилями и машинами с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Lʼautomobiliste.

Статистика отказов

Частота поломок электрокаров возрастом два года составляет всего 2,1 случая на 1000 единиц транспорта. Для аналогичных автомобилей на бензине или дизеле этот показатель достигает 5,8 инцидента на то же количество машин. В целом вероятность выхода из строя электрических версий оказалась на 40% ниже по сравнению с топливными аналогами независимо от марки.

В течение последнего десятилетия наблюдается глобальное улучшение общего качества производства автомобилей. Если в 2015 году вероятность поломки десятилетнего авто составляла 6,5%, то в 2025 году этот показатель сократился до 3,1%. При этом средняя продолжительность эксплуатации транспортных средств в Германии выросла до 11 лет, что свидетельствует о долговечности современных конструкций.

Лидеры надежности

Среди трехлетних электромобилей лучший результат продемонстрировал BMW i3 с показателем 0,4 поломки на 1000 единиц. Второе место заняла Tesla Model 3, зафиксировав 0,7 обращения в сервисные службы помощи. Такие цифры подтверждают высокую эффективность упрощенной конструкции электрических силовых установок, где меньше движущихся деталей подвержены износу.

Читайте также:

В сегменте машин с двигателями внутреннего сгорания первенство разделили Mini и BMW X2. Обе модели показали результат 0,8 инцидента на 1000 автомобилей, что является лучшим показателем для традиционных приводов. Общее количество вызовов технической помощи ADAC в 2025 году приблизилось к отметке 3,7 млн, что на 1,6% превышает данные за предыдущий период.

