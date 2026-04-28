Kia существенно снижает цены на свои электромобили в Европе

Kia EV4 2026 года. Фото: topgear.com

Корейский автопроизводитель Kia начал масштабное снижение цен на свои электрические модели в Европе и на других ключевых рынках. Такие меры стали ответом на агрессивную экспансию бюджетных китайских брендов и усиление конкуренции со стороны европейских производителей. Несмотря на рекордный рост объемов продаж, стратегия больших дисконтов привела к заметному снижению чистой прибыли компании.

Экспансия конкурентов

Китайские автопроизводители, среди которых BYD, Geely и Leapmotor, наращивают свое присутствие в европейском регионе. Только за прошлый месяц количество регистраций автомобилей марки BYD в Европе выросло почти на 150%, превысив отметку в 37 500 единиц. Подобное давление заставляет традиционных игроков рынка пересматривать ценовую политику и предлагать клиентам щедрые бонусы для сохранения позиций.

Руководство Kia признает, что доля китайских компаний растет гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Но благодаря активному внедрению скидок корейскому бренду удалось сократить ценовой разрыв с бюджетными конкурентами до 15-20%, хотя в 2025 году этот показатель достигал 25%. Однако борьба за долю рынка сказалась на финансах: при росте продаж электрокаров на 55%, чистая прибыль упала на 23% именно из-за расходов на стимулирование спроса.

Глобальные скидки

В Испании стоимость модели Kia EV4 была снижена более чем на 8300 евро после выхода обновленного конкурента Volkswagen ID.3 Neo. Компания активно расширяет линейку доступных электромобилей, к которой недавно присоединилась начальная модель Kia EV2. Общий модельный ряд теперь включает полный спектр транспортных средств: от компактных городских хэтчбеков до больших внедорожников и электрических фургонов.

Аналогичные процессы продолжаются и на американском рынке, где модель Kia EV6 2026 года стала на 5000 долларов дешевле версии предыдущего года. На отдельные экземпляры EV6 и EV9 действуют специальные предложения, позволяющие сэкономить до 10 000 долларов. До конца года ожидается выход модели Kia EV3, которая должна составить прямую конкуренцию бюджетным версиям Chevrolet Bolt и Nissan LEAF.

