Kia суттєво знижує ціни на свої електромобілі в Європі

Корейський автовиробник Kia розпочав масштабне зниження цін на свої електричні моделі в Європі та на інших ключових ринках. Такі заходи стали відповіддю на агресивну експансію бюджетних китайських брендів та посилення конкуренції з боку європейських виробників. Попри рекордне зростання обсягів продажів, стратегія великих дисконтів призвела до помітного зниження чистих прибутків компанії.

Експансія конкурентів

Китайські автовиробники, серед яких BYD, Geely та Leapmotor, нарощують свою присутність у європейському регіоні. Лише за минулий місяць кількість реєстрацій автомобілів марки BYD в Європі зросла майже на 150%, перевищивши позначку в 37 500 одиниць. Подібний тиск змушує традиційних гравців ринку переглядати цінову політику та пропонувати клієнтам щедрі бонуси для збереження позицій.

Керівництво Kia визнає, що частка китайських компаній зростає набагато швидше, ніж передбачалося раніше. Але завдяки активному впровадженню знижок корейському бренду вдалося скоротити ціновий розрив з бюджетними конкурентами до 15–20%, хоча у 2025 році цей показник сягав 25%. Проте боротьба за частку ринку позначилася на фінансах: при зростанні продажів електрокарів на 55%, чистий прибуток впав на 23% саме через витрати на стимулювання попиту.

Глобальні знижки

В Іспанії вартість моделі Kia EV4 була знижена більш як на 8300 євро після виходу оновленого конкурента Volkswagen ID.3 Neo. Компанія активно розширює лінійку доступних електромобілів, до якої нещодавно приєдналася початкова модель Kia EV2. Загальний модельний ряд тепер включає повний спектр транспортних засобів: від компактних міських хетчбеків до великих позашляховиків та електричних фургонів.

Аналогічні процеси тривають і на американському ринку, де модель Kia EV6 2026 року стала на 5000 доларів дешевшою за версію попереднього року. На окремі примірники EV6 та EV9 діють спеціальні пропозиції, що дозволяють зекономити до 10 000 доларів. До кінця року очікується вихід моделі Kia EV3, яка має скласти пряму конкуренцію бюджетним версіям Chevrolet Bolt та Nissan LEAF.

Раніше Новини.LIVE писали, що потрібно знати перед купівлею дешевого електромобіля. Важливо оцінити не лише вартість, а й реальну автономність та швидкість відновлення енергії.

Також читайте про десять кращих вживаних електромобілів за ціною до 10 000 доларів в Україні. Таке придбання дозволяє суттєво економити на щоденних поїздках, коли витрати на АЗС сягають 4000-5000 гривень за одну заправку.