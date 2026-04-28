Водители нашли быстрый способ победить дорогое топливо

Автозаправочная станция. Коллаж: Новини.LIVE

Рост стоимости бензина в США заставляет местных водителей искать оперативные способы сокращения расходов на ежедневные поездки. Вместо приобретения новых электромобилей пользователи выбирают их аренду. Такой подход позволяет мгновенно почувствовать экономию без долгосрочных финансовых обязательств и значительных инвестиций.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Спрос растет

Крупные компании по прокату автомобилей зафиксировали новый устойчивый тренд. В марте количество бронирований электрокаров в сети Hertz выросло почти на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее выраженная тенденция наблюдается на западном побережье США, где традиционно сохраняются самые высокие цены на энергоресурсы.

Похожая ситуация наблюдается на популярных платформах совместного использования автомобилей между частными лицами. В дни когда стоимость бензина превышала критические отметки, интерес к электрическим моделям рос на 47% относительно показателей прошлого года.

Платформа Car Rental Gateway также отчитывается об увеличении заказов на гибриды и электромобили на 16%.

Читайте также:

Финансовая выгода

Интересно, что ажиотаж вокруг аренды сопровождается значительным падением продаж новых электромобилей, которые сократились на 25% за год. Главной причиной этого стало завершение государственных программ субсидирования и высокая начальная цена новых моделей. Несмотря на нежелание вкладывать средства в дорогостоящее имущество, американцы стремятся использовать электрическую тягу для компенсации топливного кризиса.

Эксперты отмечают, что высокая стоимость бензина редко становится причиной мгновенной смены собственного автомобиля, ведь это решение обычно принимается на годы. Однако аренда дает возможность получить выгоду мгновенно. Если положительный опыт пользователей закрепится, это может стать толчком к будущему обновлению частных гаражей в пользу электрических систем.

