Водії знайшли швидкий спосіб перемогти дороге пальне

Автозаправна станція.

Зростання вартості бензину в США змушує місцевих водіїв шукати оперативні способи скорочення витрат на щоденні поїздки. Замість придбання нових електромобілів користувачі обирають їхню оренду. Такий підхід дозволяє миттєво відчути економію без довгострокових фінансових зобов'язань та значних інвестицій.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

Попит зростає

Великі компанії з прокату автомобілів зафіксували новий стійкий тренд. У березні кількість бронювань електрокарів у мережі Hertz зросла майже на 25% порівняно з попереднім місяцем. Найбільш виражена тенденція спостерігається на західному узбережжі США, де традиційно зберігаються найвищі ціни на енергоресурси.

Схожа ситуація спостерігається на популярних платформах спільного використання автівок між приватними особами. У дні коли вартість бензину перевищувала критичні позначки, інтерес до електричних моделей зростав на 47% відносно показників минулого року.

Платформа Car Rental Gateway також звітує про збільшення замовлень на гібриди та електромобілі на 16%.

Фінансова вигода

Цікаво, що ажіотаж навколо оренди супроводжується значним падінням продажів нових електромобілів, які скоротилися на 25% за рік. Головною причиною цього стало завершення державних програм субсидування та висока початкова ціна нових моделей. Попри небажання вкладати кошти у дороге майно, американці прагнуть використовувати електричну тягу для компенсації паливної кризи.

Експерти наголошують, що висока вартість бензину рідко стає причиною миттєвої зміни власного автомобіля, адже це рішення зазвичай приймається на роки. Проте оренда дає можливість отримати вигоду миттєво. Якщо позитивний досвід користувачів закріпиться, це може стати поштовхом до майбутнього оновлення приватних гаражів на користь електричних систем.

