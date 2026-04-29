Що надійніше, електромобіль чи авто з ДВЗ: механіки поставили крапку

Експерти німецького автоклубу ADAC оприлюднили результати масштабного дослідження надійності транспортних засобів за підсумками 2025 року. Аналіз охопив 158 моделей від 27 світових брендів, випущених у період з 2016 по 2023 роки. Отримані дані демонструють суттєву різницю в частоті виникнення несправностей між електромобілями та машинами з двигунами внутрішнього згоряння.

Статистика відмов

Частота поломок електрокарів віком два роки становить лише 2,1 випадку на 1000 одиниць транспорту. Для аналогічних автомобілів на бензині або дизелі цей показник сягає 5,8 інциденту на ту саму кількість машин. Загалом імовірність виходу з ладу електричних версій виявилася на 40% нижчою порівняно з паливними аналогами незалежно від марки.

Протягом останнього десятиліття спостерігається глобальне покращення загальної якості виробництва автомобілів. Якщо у 2015 році ймовірність поломки десятирічного авто становила 6,5%, то у 2025 році цей показник скоротився до 3,1%. При цьому середня тривалість експлуатації транспортних засобів у Німеччині зросла до 11 років, що свідчить про довговічність сучасних конструкцій.

Лідери надійності

Серед трирічних електромобілів найкращий результат продемонстрував BMW i3 з показником 0,4 поломки на 1000 одиниць. Друге місце посіла Tesla Model 3, зафіксувавши 0,7 звернення до сервісних служб допомоги. Такі цифри підтверджують високу ефективність спрощеної конструкції електричних силових установок, де менше рухомих деталей схильні до зносу.

У сегменті машин з двигунами внутрішнього згоряння першість розділили Mini та BMW X2. Обидві моделі показали результат 0,8 інциденту на 1000 автомобілів, що є найкращим показником для традиційних приводів. Загальна кількість викликів технічної допомоги ADAC у 2025 році наблизилася до позначки 3,7 млн, що на 1,6% перевищує дані за попередній період.

