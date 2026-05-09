Як електромобілі скоротили світове споживання нафти у 2025 році

Електрозаправна станція. Фото: whichcar.com.au

Електрифікація транспорту змінює світовий енергетичний баланс та зменшує залежність від викопного палива. За оцінками фахівців, у 2025 році глобальні продажі акумуляторних авто зросли на 20% та сягнули 20 700 000 одиниць. Попит у Китаї, Європі та Індії залишається стабільно високим, попри певне сповільнення ринку в США.

Економія нафти

За даними BloombergNEF, що використання електромобілів та плагін-гібридів у 2025 році скоротило світове споживання нафти на 2 300 000 барелів за добу. За прогнозами, цей показник зросте удвічі до кінця десятиліття завдяки стабільному зростанню продажів електрифікованого транспорту.

Наразі значний внесок у скорочення споживання роблять електричні двоколісні та триколісні транспортні засоби (особливо в Азії), які витісняли 1 100 000 барелів щодоби. Проте до 2030 року саме автомобільний сектор стане головним драйвером, зменшивши світовий попит на нафту на 5 300 000 барелів щодня.

Аналітичний центр Ember вказує на більш стримані цифри. За їхніми даними, у 2025 році електромобілі та плагін-гібриди скоротили глобальне споживання нафти на 1 700 000 барелів на добу, що еквівалентно 70% усього експорту нафти Ірану через стратегічно важливу Ормузьку протоку торік.

Практична вигода

Перехід на електротягу забезпечує власникам суттєву фінансову економію. Вартість домашньої електроенергії залишається значно нижчою за ціну бензину в перерахунку на 1 км пробігу. Сукупна вартість володіння з урахуванням витрат на паливо та технічне обслуговування безперечно схиляється на користь електричних моделей.

Аналіз у Нью-Йорку та Каліфорнії доводить, що масова електрифікація транспорту помітно покращує якість повітря в містах. Навіть з урахуванням виробничих циклів, загальний вуглецевий слід електромобіля залишається значно нижчим за бензинові аналоги.

