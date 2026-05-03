Які популярні електромобілі не доживуть до 2027 року

Kia EV6 GT 2026 року. Фото: Kia

Світовий авторинок швидко змінює вектор розвитку. Лише кілька років тому виробники обіцяли повну електрифікацію, проте сьогодні вони масово згортають амбітні плани через падіння попиту та скасування державних пільг. Понад десять популярних моделей електрокарів не доживуть до 2027 року, а деякі проєкти закрили ще до початку серійного випуску.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor1.

Японські втрати

Honda скасувала випуск Acura RSX менш ніж за рік після презентації, зупинивши проєкт на стадії прототипу. Цей кросовер мав отримати повний привод та гальма Brembo, але зміна ринкових умов змусила компанію відмовитися від виробництва. Схожа доля спіткала і лінійку Honda 0 Series, позаяк запуск високотехнологічних авто в нинішніх умовах міг призвести до тривалих збитків.

Спільний проєкт Honda та Sony під назвою Afeela також закрито. Седан вартістю понад 100 000 доларів не побачить доріг через перегляд стратегії електрифікації. Компанії вирішили, що розвиток цієї марки є недоцільним у поточному бізнес-середовищі.

Німецькі зміни

Компанія BMW фактично замінює модель i4 новим i3, завершуючи життєвий цикл поточного покоління вже цього року. Попри оновлення дизайну у 2024 році, виробництво i4 планують припинити найближчим часом. Електричний кросовер iX також залишає ринок США, звільняючи місце для майбутньої лінійки Neue Klasse та моделі iX3.

Volkswagen припиняє випуск ID.4 для американського ринку, віддаючи пріоритет популярнішої моделі Atlas. Хоча бренд планує повернутися до цієї моделі в майбутньому, поточна версія не витримала конкуренції з Tesla.

Корейський відступ

Hyundai припиняє продаж стандартного Ioniq 6 після падіння попиту на 15% у 2025 році, залишаючи лише спортивну версію N. Кросовер Kona EV пропустить 2026 модельний рік через надлишок запасів на складах. Модель потужністю 133 к.с. та запасом ходу 322 км візьме коротку паузу в очікуванні кращих часів.

Kia зупиняє виробництво моделей Niro EV та потужного EV6 GT. Запас ходу Niro становив 407 км, але низькі продажі змусили бренд зосередитися на інших пропозиціях. Оновлений EV6 GT потужністю 601 к.с. став жертвою нових мит та складних ринкових умов.

Прощання гігантів

Tesla завершує історію своїх найстаріших Model S та X після десятиліття на конвеєрі. Виробник планує звільнити потужності для розробки гуманоїдних роботів, не пропонуючи прямих наступників електричному седану та кросоверу. General Motors остаточно припинить виробництво Chevrolet Bolt у середині 2027 року, щоб звільнити місце для кросоверів марки Buick.

Volvo EX30, який став найшвидшим автомобілем марки з розгоном до 100 км/год за 3,4 с, знято з виробництва лише через рік після дебюту. Навіть Lamborghini скасувала свій перший електрокар Lanzador потужністю 1000 кВт через нульовий попит. Керівництво бренду назвало інвестиції в цю технологію фінансово безвідповідальними.

