Какие популярные электромобили не доживут до 2027 года

Kia EV6 GT 2026 года. Фото: Kia

Мировой авторынок быстро меняет вектор развития. Всего несколько лет назад производители обещали полную электрификацию, однако сегодня они массово сворачивают амбициозные планы из-за падения спроса и отмены государственных льгот. Более десяти популярных моделей электрокаров не доживут до 2027 года, а некоторые проекты закрыли еще до начала серийного выпуска.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Motor1.

Японские потери

Honda отменила выпуск Acura RSX менее чем через год после презентации, остановив проект на стадии прототипа. Этот кроссовер должен был получить полный привод и тормоза Brembo, но изменение рыночных условий заставило компанию отказаться от производства. Похожая судьба постигла и линейку Honda 0 Series, поскольку запуск высокотехнологичных авто в нынешних условиях мог привести к длительным убыткам.

Совместный проект Honda и Sony под названием Afeela также закрыт. Седан стоимостью более 100 000 долларов не увидит дорог из-за пересмотра стратегии электрификации. Компании решили, что развитие этой марки нецелесообразно в текущей бизнес-среде.

Немецкие изменения

Компания BMW фактически заменяет модель i4 новым i3, завершая жизненный цикл текущего поколения уже в этом году. Несмотря на обновление дизайна в 2024 году, производство i4 планируют прекратить в ближайшее время. Электрический кроссовер iX также покидает рынок США, освобождая место для будущей линейки Neue Klasse и модели iX3.

Volkswagen прекращает выпуск ID.4 для американского рынка, отдавая приоритет более популярной модели Atlas. Хотя бренд планирует вернуться к этой модели в будущем, текущая версия не выдержала конкуренции с Tesla.

Корейское отступление

Hyundai прекращает продажи стандартного Ioniq 6 после падения спроса на 15% в 2025 году, оставляя только спортивную версию N. Кроссовер Kona EV пропустит 2026 модельный год из-за избытка запасов на складах. Модель мощностью 133 л.с. и запасом хода 322 км возьмет короткую паузу в ожидании лучших времен.

Kia останавливает производство моделей Niro EV и мощного EV6 GT. Запас хода Niro составлял 407 км, но низкие продажи заставили бренд сосредоточиться на других предложениях. Обновленный EV6 GT мощностью 601 л.с. стал жертвой новых пошлин и сложных рыночных условий.

Прощание гигантов

Tesla завершает историю своих старейших Model S и X после десятилетия на конвейере. Производитель планирует освободить мощности для разработки гуманоидных роботов, не предлагая прямых преемников электрическому седану и кроссоверу. General Motors окончательно прекратит производство Chevrolet Bolt в середине 2027 года, чтобы освободить место для кроссоверов марки Buick.

Volvo EX30, который стал самым быстрым автомобилем марки с разгоном до 100 км/ч за 3,4 с, снят с производства только через год после дебюта. Даже Lamborghini отменила свой первый электрокар Lanzador мощностью 1000 кВт из-за нулевого спроса. Руководство бренда назвало инвестиции в эту технологию финансово безответственными.

Ранее Новини.LIVE писали, почему электромобили такие тяжелые. Несмотря на ожидания, что электрокары будут легче из-за отсутствия сложных двигателей внутреннего сгорания, реальность оказалась противоположной.

Также читайте, почему пожарные боятся возгораний электрокаров больше чем пожара на авто с ДВС. Горящие батареи становятся настоящим вызовом для специалистов вследствие специфических химических процессов внутри энергоблоков.