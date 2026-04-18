Почему электромобили такие тяжелые?

GMC Hummer EV 2026 года. Фото: GMC

Переход на электрический транспорт выявил существенную техническую особенность современных экологических авто — их чрезмерную массу. Несмотря на ожидания, что электромобили будут легче из-за отсутствия сложных двигателей внутреннего сгорания, реальность оказалась противоположной. Основной причиной такого веса являются массивные аккумуляторные блоки, которые добавляют сотни килограммов к общей конструкции машины. Это напрямую влияет на безопасность движения, состояние дорожной инфраструктуры и скорость износа расходных материалов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Motor1.

Тяжелая батарея

Литий-ионные аккумуляторы, питающие современный электротранспорт, имеют значительную плотность материалов. Внутренние компоненты катода, такие как никель, кобальт и железо, являются по своей природе очень тяжелыми. Чем длиннее запас хода обещает производитель, тем больше активного вещества приходится паковать в основу машины, что создает замкнутый круг наращивания общей массы.

В среднем электрический седан весит на 454 кг больше похожей модели с традиционным двигателем. Например, бензиновая BMW 530i имеет массу 1833 кг, тогда как ее электрический двойник i5 eDrive40 весит уже 2230 кг. В сегменте полноприводных версий разница становится еще более ощутимой и может достигать почти 494 кг дополнительного веса, что существенно меняет поведение авто на дороге.

Гигантские габариты

Наибольшие показатели демонстрируют электрические пикапы и внедорожники, вес которых часто превышает все ожидаемые нормы. GMC Hummer EV весит более 4082 кг, а популярный Rivian R1T достигает отметки 3175 кг. Для сравнения, массивный бензиновый Chevrolet Suburban обычно весит менее 2722 кг даже в самых премиальных комплектациях.

Читайте также:

Кроме самих элементов питания, вес добавляют усиленные конструкции безопасности и более выносливая подвеска. Аккумулятор требует сверхпрочного корпуса, чтобы избежать утечки опасных веществ в случае столкновения. Ходовая часть также должна быть рассчитана на значительно более высокие нагрузки, чтобы обеспечить стабильность на дороге и соответствующую требованиям водителя управляемость в критических ситуациях.

Скрытые риски

Чрезмерная масса электрокаров создает новые вызовы для безопасности пешеходов и других участников дорожного движения. Исследования показывают, что вероятность летальных исходов при столкновении возрастает на 47% на каждые дополнительные 454 кг веса транспортного средства. Также возникают вопросы к прочности старых парковочных площадок, которые не всегда рассчитаны на массовое скопление столь тяжелых современных машин.

Владельцы электромобилей часто сталкиваются с ускоренным износом шин, что обусловлено высокой снаряженной массой и мгновенной передачей крутящего момента. Колеса испытывают колоссальные нагрузки при каждом ускорении или маневре на большой скорости. Пока технологии не позволят уменьшить вес энергоносителей, эти факторы будут оставаться частью эксплуатации экологического транспорта.

Будущие изменения

Инженеры возлагают большие надежды на разработку твердотельных батарей, которые должны изменить правила игры в автомобильной индустрии. Такие устройства обещают быть легче, безопаснее и быстрее в зарядке по сравнению с литий-ионными аналогами. Уменьшение физического размера при сохранении высокой емкости позволит значительно снизить общий вес автомобиля и улучшить его динамические характеристики.

Например, прототипы твердотельных элементов питания демонстрируют плотность энергии на уровне 400 Вт-ч на кг. Это означает, что батарейный блок емкости 100 кВт-ч может весить всего около 250 кг.

Ранее Новини.LIVE сообщали, почему Tesla накопила рекордное количество непроданных электромобилей. На парковочных площадках в США сейчас находится 50 363 единицы техники, которые не нашли владельцев в начале 2026 года.

Также читайте, действительно ли на электромобиле ездить в Украине дешевле. Окончательная выгода зависит от способа зарядки и готовности к планированию маршрутов в условиях ограниченных ресурсов.