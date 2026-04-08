Действительно ли на электромобиле ездить в Украине дешевле

Компактный электромобиль Smart #1. Фото: drive.com.au

Популярность электромобилей в Украине в 2026 году связана с желанием водителей радикально уменьшить расходы на заправку. Несмотря на низкую цену километра по домашнему тарифу, эксплуатация таких авто связана с рисками из-за нестабильности электросети и быстрого обесценивания подержанных моделей. Окончательная выгода зависит от способа зарядки и готовности к планированию маршрутов в условиях ограниченных ресурсов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на AUTO-Consulting.

Экономика поездок

Электромобиль позволяет значительно снизить ежедневные расходы на передвижение в городском цикле. При потреблении 15-20 кВт-ч на 100 км по домашнему тарифу 4,32 грн/кВт-ч поездка стоит всего 60-90 грн. Бензиновые авто на то же расстояние требуют 500-700 грн, а дизельные — до 850 грн.

Ситуация меняется при использовании коммерческих станций с ценой 12-18 грн/кВт-ч. В таком случае расходы возрастают до 250-350 грн на 100 км. В реальных условиях зимой или при движении по трассе потребление энергии повышается еще на 15-30%, что делает показатели менее привлекательными.

Энергетическая устойчивость

Использование электричества уменьшает зависимость от импорта нефти, однако создает привязку к критической инфраструктуре. В условиях войны обстрелы энергосистемы и графики отключений делают процесс зарядки непредсказуемым. В отличие от быстрой заправки бака, наполнение батареи длится от 30 минут до нескольких часов.

Инфраструктура зарядных станций возле торговых центров и на трассах постоянно растет, но развивается неравномерно. В крупных городах пользование электрокаром является привычным, тогда как в небольших населенных пунктах оно остается сложным вызовом. Поэтому планирование становится частью жизни владельца современного электрического транспорта.

Технический сервис

Простая конструкция без топливной системы и моторного масла обеспечивает низкие затраты на регулярное обслуживание. Меньшее количество движущихся частей снижает частоту визитов на СТО, что является весомым финансовым аргументом.

Однако сложность и основная стоимость сосредоточены в батарее, ресурс которой ограничен во времени. Постепенная потеря емкости и высокая цена замены аккумулятора создают долгосрочные финансовые риски.

Рыночная стоимость

На вторичном рынке электромобили дешевеют значительно быстрее автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Деградация батареи и стремительное развитие отрасли заставляют подержанные модели терять привлекательность для следующих владельцев. Машины на топливе имеют стабильный спрос и прогнозируемый ресурс, что позволяет им медленнее терять в цене.

Ежедневная экономия на зарядке часто перекрывается финансовыми потерями при последующей продаже авто. В результате владение электрокаром становится рациональным решением только при длительном использовании и доступе к дешевой розетке.

Ранее Новини.LIVE писали, как рынок корректирует цены на подержанные электромобили в 2026 году. В течение первых трех лет эксплуатации электрокары могут потерять более половины своей первоначальной цены.

