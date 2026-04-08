Чи справді на електромобілі їздити в Україні дешевше

Чи справді на електромобілі їздити в Україні дешевше

Дата публікації: 8 квітня 2026 17:40
Чи справді на електромобілі їздити в Україні дешевше
Компактний електромобіль Smart #1. Фото: drive.com.au

Популярність електромобілів в Україні у 2026 році повʼязана з бажанням водіїв радикально зменшити витрати на заправку. Попри низьку ціну кілометра за домашнім тарифом, експлуатація таких авто пов’язана з ризиками через нестабільність електромережі та швидке знецінення вживаних моделей. Остаточна вигода залежить від способу заряджання та готовності до планування маршрутів в умовах обмежених ресурсів.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на AUTO-Consulting.

Економіка поїздок

Електромобіль дозволяє значно знизити щоденні витрати на пересування у міському циклі. При споживанні 15–20 кВт-год на 100 км за домашнім тарифом 4,32 грн/кВт-год поїздка коштує лише 60–90 грн. Бензинові авто на ту саму відстань потребують 500–700 грн, а дизельні — до 850 грн.

Ситуація змінюється при використанні комерційних станцій з ціною 12–18 грн/кВт-год. У такому разі витрати зростають до 250–350 грн на 100 км. У реальних умовах взимку або під час руху трасою споживання енергії підвищується ще на 15–30%, що робить показники менш привабливими.

Енергетична стійкість

Використання електрики зменшує залежність від імпорту нафти, проте створює прив’язку до критичної інфраструктури. В умовах війни обстріли енергосистеми та графіки відключень роблять процес заряджання непередбачуваним. На відміну від швидкої заправки бака, наповнення батареї триває від 30 хвилин до декількох годин.

Читайте також:

Інфраструктура зарядних станцій біля торгових центрів та на трасах постійно зростає, але розвивається нерівномірно. У великих містах користування електрокаром є звичним, тоді як у невеликих населених пунктах воно залишається складним викликом. Тому планування стає частиною життя власника сучасного електричного транспорту.

Технічний сервіс

Простіша конструкція без паливної системи та моторної оливи забезпечує низькі витрати на регулярне обслуговування. Менша кількість рухомих частин зменшує частоту візитів на СТО, що є вагомим фінансовим аргументом.

Однак складність та основна вартість зосереджені в батареї, ресурс якої обмежений у часі. Поступова втрата місткості та висока ціна заміни акумулятора створюють довгострокові фінансові ризики.

Ринкова вартість

На вторинному ринку електромобілі дешевшають значно швидше за автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Деградація батареї та стрімкий розвиток галузі змушують вживані моделі втрачати привабливість для наступних власників. Машини на пальному мають стабільніший попит та прогнозований ресурс, що дозволяє їм повільніше втрачати в ціні.

Щоденна економія на зарядці часто перекривається фінансовими втратами під час подальшого продажу авто. У результаті володіння електрокаром стає раціональним рішенням лише при тривалому використанні та доступі до дешевої розетки.

Раніше Новини.LIVE писали, як ринок корегує ціни на вживані електромобілі у 2026 році. Протягом перших трьох років експлуатації електрокари можуть втратити понад половину своєї початкової ціни. Така тенденція відкриває для покупців на вторинному ринку нові можливості для вигідного придбання сучасного транспорту.

Також читайте наскільки надійна вживана Tesla Model S. Аналіз фахівців показує високу витривалість основних вузлів та стабільний стан акумуляторів. Попри певні недоліки, цей автомобіль залишається одним з найбільш технологічних варіантів на вторинному ринку.

авто електрокари ціни автомобіль електромобіль вживані авто акумулятор
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
