Почему Tesla накопила рекордное количество непроданных электромобилей

Tesla Model S и Model X. Фото: drive.com.au

Американская компания Tesla накопила наибольшее количество непроданных электромобилей за всю свою историю. На парковочных площадках в США сейчас находится 50 363 единицы техники, которые не нашли владельцев в начале 2026 года. Производственные мощности работают быстрее, чем рынок успевает поглощать продукцию. Главными причинами кризиса стали изменения в законодательстве и высокая стоимость новых моделей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на ArenaEV.

Кризис перепроизводства

В первом квартале 2026 года заводы Tesla выпустили 408 386 электрокаров, что на 13% превышает показатели прошлого года. Однако новыми владельцами стали лишь 358 023 покупатели, что создало значительный разрыв между спросом и предложением. Ранее компании удавалось поддерживать идеальный баланс, но сейчас ситуация вышла из-под контроля.

Предыдущий рекорд затоваривания был зафиксирован в начале 2024 года, когда количество лишних машин составляло около 46 500 единиц. Нынешний показатель в более 50 000 авто демонстрирует системное замедление продаж. Даже несмотря на общий рост популярности бренда, скорость конвейера значительно опережает реальную покупательскую способность.

Финансовые барьеры

Существенным ударом по рынку стала отмена налоговой льготы в размере 7500 долларов администрацией Трампа. Ранее эта государственная поддержка фактически предоставляла значительную скидку на покупку машин, стимулируя переход на чистую энергию. Без этих выплат многие семьи вынуждены отказаться от планов приобретения нового транспортного средства.

Средняя стоимость нового электромобиля в США сейчас держится на отметке 55 300 долларов. Для рядового покупателя это слишком высокая сумма при отсутствии государственных бонусов. Зато рынок подержанных авто демонстрирует рост на 12%, поскольку подержанные модели стоят в среднем 34 800 долларов.

Обновление стратегии

Из-за падения спроса Tesla решила радикально сократить свою модельную линейку. С 1 апреля 2026 года компания прекратила принимать заказы на премиальные Model S и Model X. Теперь основной фокус внимания сосредоточен на наиболее доступных продуктах Model 3 и Model Y.

Пикап Cybertruck пока не стал массовым хитом продаж. В период с января по март клиентам доставили менее 16 000 таких машин, что является незначительным объемом на фоне сотен тысяч бюджетных седанов. Сейчас будущее компании зависит от способности распродать накопленные на складах запасы.

