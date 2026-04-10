Чому Tesla накопичила рекордну кількість непроданих електромобілів

Tesla Model S та Model X. Фото: drive.com.au

Американська компанія Tesla накопичила найбільшу кількість непроданих електромобілів за всю свою історію. На паркувальних майданчиках у США зараз перебуває 50 363 одиниці техніки, які не знайшли власників на початку 2026 року. Виробничі потужності працюють швидше, ніж ринок встигає поглинати продукцію. Головними причинами кризи стали зміни в законодавстві та висока вартість нових моделей.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на ArenaEV.

Криза перевиробництва

У першому кварталі 2026 року заводи Tesla випустили 408 386 електрокарів, що на 13% перевищує показники минулого року. Проте новими власниками стали лише 358 023 покупці, що створило значний розрив між попитом та пропозицією. Раніше компанії вдавалося підтримувати ідеальний баланс, але зараз ситуація вийшла з-під контролю.

Попередній рекорд затоварення було зафіксовано на початку 2024 року, коли кількість зайвих машин становила близько 46 500 одиниць. Теперішній показник у понад 50 000 авто демонструє системне сповільнення продажів. Навіть попри загальне зростання популярності бренду, швидкість конвеєра значно випереджає реальну купівельну спроможність.

Фінансові бар’єри

Суттєвим ударом по ринку стало скасування податкової пільги у розмірі 7500 доларів адміністрацією Трампа. Раніше ця державна підтримка фактично надавала значну знижку на покупку машин, стимулюючи перехід на чисту енергію. Без цих виплат багато родин змушені відмовитися від планів придбання нового транспортного засобу.

Читайте також:

Середня вартість нового електромобіля в США зараз тримається на позначці 55 300 доларів. Для пересічного покупця це надто висока сума за відсутності державних бонусів. Натомість ринок вживаних авто демонструє зростання на 12%, позаяк старі моделі коштують у середньому 34 800 доларів.

Оновлення стратегії

Через падіння попиту Tesla вирішила радикально скоротити свою модельну лінійку. З 1 квітня 2026 року компанія припинила приймати замовлення на преміальні Model S та Model X. Тепер основний фокус уваги зосереджений на найбільш доступних продуктах Model 3 та Model Y.

Пікап Cybertruck поки не став масовим хітом продажів. У період з січня по березень клієнтам доставили менше як 16 000 таких машин, що є незначним обсягом на фоні сотень тисяч бюджетних седанів. Наразі майбутнє компанії залежить від здатності розпродати накопичені на складах запаси.

Раніше Новини.LIVE писали, що оновлена Tesla Model 3 2026 року отримала прихований резерв енергії, який дозволяє продовжувати рух навіть після повного занулення індикатора заряду. Це технічне рішення працює подібно до залишку пального в баку традиційних авто, забезпечуючи водієві шанс дістатися до найближчої станції у критичний момент.

Також читайте, наскільки надійна вживана Tesla Model S. Попри певні недоліки, цей автомобіль залишається одним з найбільш технологічних варіантів на вторинному ринку.