Головна Авто Як далеко Tesla Model 3 може заїхати з нульовим зарядом

Як далеко Tesla Model 3 може заїхати з нульовим зарядом

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 10:32
Прихований резерв Tesla Model 3: скільки кілометрів можна проїхати на порожній батареї
Tesla Model 3 2026 року під час випробувань. Фото: Tesla

Оновлена Tesla Model 3 2026 року отримала прихований резерв енергії, який дозволяє продовжувати рух навіть після повного занулення індикатора заряду. Це технічне рішення працює подібно до залишку пального в баку традиційних авто, забезпечуючи водієві шанс дістатися до найближчої станції у критичний момент.

Про це повідомив Ionity.

Деталі експерименту

Випробування можливостей задньопривідної модифікації Tesla Model 3 Premium 2026 провів дослідник з YouTube-каналу Out Of Spec Кайл Коннер. Для безпеки батарею попередньо прогріли, а тест проходив на закритому полігоні з активованою системою Full Self-Driving. Коли індикатор на екрані показав 0%, бортовий комп'ютер прогнозував лише 3 км залишку ходу, проте реальна поведінка електромобіля виявилася значно витривалішою.

Реальна дистанція

Після остаточного занулення всіх прогнозів на дисплеї Tesla Model 3 зуміла подолати ще приблизно 50 км. Під час цього заїзду було використано близько 6 кВт-год енергії з аварійного резерву батареї. На етапі вичерпання останніх залишків електрики система видала попередження, попросила водія взяти керування та самостійно здійснила акуратну зупинку.

Показники ефективності

Модифікація Premium залишається одним з лідерів ринку за дистанцією пробігу, маючи офіційний показник близько 584 км за стандартами EPA. Під час випробувань електромобіль продемонстрував ефективність на рівні майже 8 км на 1 кВт-год енергії батареї. Такі результати підтверджують наявність солідного буфера, який дозволяє уникнути виклику евакуатора при помилках у плануванні маршруту.

Важливі зауваження

Наявність прихованої енергії є надійним порятунком у складних обставинах, проте перетворювати використання резерву на звичку не рекомендується. Для збереження тривалого ресурсу акумулятора варто уникати регулярного повного розрядження та дбати про поповнення енергії заздалегідь. Прихований запас розроблений виключно для екстрених випадків, коли кожна сотня метрів має вирішальне значення для безпечного завершення поїздки.

Tesla авто електрокари автомобіль електромобіль випробовування акумулятор
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
