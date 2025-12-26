Вживана Tesla Model 3: головні проблеми та реальні витрати

Tesla Model 3 з пробігом — чи варто купувати цей електрокар
Tesla Model 3 здобула популярність на вторинному ринку завдяки надійності електродвигунів та відсутності потреби у складному сервісі. Проте за теоретичною витривалістю ховається низка експлуатаційних нюансів, які стають викликом для власників вживаних екземплярів.
Про це написав АвтоЦентр.
Хвороби виробництва
На етапі масового запуску моделі якість збірки часто не відповідала темпам виробництва, що призвело до появи серйозних дефектів. В автомобілях, випущених до 21 травня 2019 року, існувала проблема з дренажною системою, через яку під час дощу або проїзду калюж міг відпасти задній бампер. Також для моделі характерні нерівномірні зазори між кузовними панелями та підклинювання дверних ручок, особливо в зимовий період через замерзання вологи.
Позаяк більшість машин потрапляють в Україну з американських аукціонів як відновлені після ДТП, критично важливу роль відіграє якість проведених кузовних робіт. Повне розбирання та збирання авто під час ремонту часто стає причиною появи сторонніх скрипів у салоні, які особливо помітні через тиху роботу двигуна.
Особливості салону
За габаритами Model 3 відповідає BMW 3-series або Volkswagen Passat, а мінімалістичний дизайн візуально робить інтер'єр ще просторішим.
Шумоізоляція вважається слабким місцем машин до 2021 року випуску, що змушує власників робити додаткову обробку дверей та арок. У моделях 2022 року ситуацію було виправлено завдяки встановленню подвійного бокового скла.
Специфічним нюансом експлуатації в сучасних українських реаліях є некоректна робота системи автономного водіння під час повітряних тривог. Через придушення сигналів GPS автопілот втрачає орієнтацію в просторі, що робить функцію практично марною в такі моменти.
Вибір акумулятора
При купівлі вживаного авто важливо розрізняти типи встановлених батарей, які мають різні характеристики.
- LFP (літій-залізо-фосфатні). Встановлюються на базові версії. Вони довговічні, стабільні та витримують більше циклів зарядки. Такі акумулятори можна щодня заряджати до 100%, проте взимку вони сильніше втрачають місткість та повільніше приймають заряд.
- NMC/NCA (нікель-марганець-кобальт). Використовуються у версіях Long Range та Performance. Ці батареї більш енергомісткі та забезпечують більший запас ходу. Навіть після 150 000–200 000 км пробігу вони зберігають близько 88-92% місткості. Проте вони чутливі до перегріву та постійної зарядки до максимуму, тому їх рекомендується тримати на рівні 80-90%.
Економіка експлуатації
Середня витрата енергії становить близько 15 кВт на 100 км влітку та зростає до 20 кВт взимку. Розрахунки показують, що при змішаному варіанті зарядки (70% вдома та 30% на публічних станціях) сумарні витрати на місяць складають близько 3277 грн. Тому навіть загальна сума утримання електромобіля залишається нижчою за витрати на пальне для авто з двигуном внутрішнього згоряння.
Ходова частина є найбільш вразливим вузлом Model 3. Через використання легких алюмінієвих сплавів у важелях та значну масу акумуляторів підвіска потребує уваги кожні 15 000-20 000 км.
Найслабкішими ланками є втулки стабілізаторів та кульові опори, які починають стукати або скрипіти. На відмітці 50 000 км підвіска гарантовано вимагає ремонту. Сайлентблоки можуть прослужити від 50 000 до 120 000 км, а їхній знос проявляється через нерівномірне стирання гуми та неможливість коректно налаштувати розвал-сходження коліс.
