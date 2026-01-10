Скрытый резерв Tesla Model 3: сколько километров можно проехать на пустой батарее

Tesla Model 3 2026 года во время испытаний. Фото: Tesla

Обновленная Tesla Model 3 2026 года получила скрытый резерв энергии, который позволяет продолжать движение даже после полного обнуления индикатора заряда. Это техническое решение работает подобно остатку топлива в баке традиционных авто, обеспечивая водителю шанс добраться до ближайшей станции в критический момент.

Об этом сообщил Ionity.

Детали эксперимента

Испытание возможностей заднеприводной модификации Tesla Model 3 Premium 2026 провел исследователь из YouTube-канала Out Of Spec Кайл Коннер. Для безопасности батарею предварительно прогрели, а тест проходил на закрытом полигоне с активированной системой Full Self-Driving. Когда индикатор на экране показал 0%, бортовой компьютер прогнозировал лишь 3 км остатка хода, однако реальное поведение электромобиля оказалось значительно выносливее.

Реальная дистанция

После окончательного обнуления всех прогнозов на дисплее Tesla Model 3 сумела преодолеть еще примерно 50 км. Во время этого заезда было использовано около 6 кВт-ч энергии из аварийного резерва батареи. На этапе исчерпания последних остатков электричества система выдала предупреждение, попросила водителя взять управление и самостоятельно осуществила аккуратную остановку.

Показатели эффективности

Модификация Premium остается одним из лидеров рынка по дистанции пробега, имея официальный показатель около 584 км по стандартам EPA. Во время испытаний электромобиль продемонстрировал эффективность на уровне почти 8 км на 1 кВт-ч энергии батареи. Такие результаты подтверждают наличие солидного буфера, который позволяет избежать вызова эвакуатора при ошибках в планировании маршрута.

Важные замечания

Наличие скрытой энергии является надежным спасением в сложных обстоятельствах, однако превращать использование резерва в привычку не рекомендуется. Для сохранения длительного ресурса аккумулятора следует избегать регулярной полной разрядки и заботиться о пополнении энергии заранее. Скрытый запас разработан исключительно для экстренных случаев, когда каждая сотня метров имеет решающее значение для безопасного завершения поездки.