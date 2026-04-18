Чому електромобілі такі важкі?

GMC Hummer EV 2026 року.

Перехід на електричний транспорт виявив суттєву технічну особливість сучасних екологічних авто — їхню надмірну масу. Попри очікування, що електромобілі будуть легшими через відсутність складних двигунів внутрішнього згоряння, реальність виявилася протилежною. Основною причиною такої ваги є масивні акумуляторні блоки, які додають сотні кілограмів до загальної конструкції машини. Це безпосередньо впливає на безпеку руху, стан дорожньої інфраструктури та швидкість зносу розхідних матеріалів.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Motor1.

Важка батарея

Літій-іонні акумулятори, що живлять сучасний електротранспорт, мають значну щільність матеріалів. Внутрішні компоненти катода, такі як нікель, кобальт та залізо, є за своєю природою дуже важкими. Чим довший запас ходу обіцяє виробник, тим більше активної речовини доводиться пакувати в основу машини, що створює замкнене коло нарощування загальної маси.

У середньому електричний седан важить на 454 кг більше за схожу модель з традиційним двигуном. Наприклад, бензинова BMW 530i має масу 1833 кг, тоді як її електричний двійник i5 eDrive40 важить уже 2230 кг. У сегменті повнопривідних версій різниця стає ще відчутнішою та може сягати майже 494 кг додаткової ваги, що суттєво змінює поведінку авто на дорозі.

Гігантські габарити

Найбільші показники демонструють електричні пікапи та позашляховики, вага яких часто перевищує всі очікувані норми. GMC Hummer EV важить понад 4082 кг, а популярний Rivian R1T досягає позначки 3175 кг. Для порівняння, масивний бензиновий Chevrolet Suburban зазвичай важить менше ніж 2722 кг навіть у найбільш преміальних комплектаціях.

Читайте також:

Окрім самих елементів живлення, вагу додають посилені конструкції безпеки та витриваліша підвіска. Акумулятор потребує надміцного корпусу, щоб уникнути витоку небезпечних речовин у разі зіткнення. Ходова частина також має бути розрахована на значно вищі навантаження, щоб забезпечити стабільність на дорозі та відповідну вимогам водія керованість у критичних ситуаціях.

Приховані ризики

Надмірна маса електрокарів створює нові виклики для безпеки пішоходів та інших учасників дорожнього руху. Дослідження показують, що ймовірність летальних наслідків при зіткненні зростає на 47% на кожні додаткові 454 кг ваги транспортного засобу. Також виникають питання до міцності старих паркувальних майданчиків, які не завжди розраховані на масове скупчення настільки важких сучасних машин.

Власники електромобілів часто стикаються з прискореним зносом шин, що зумовлено високою спорядженою масою та миттєвою передачею крутного моменту. Колеса зазнають колосальних навантажень під час кожного прискорення чи маневру на великій швидкості. Поки технології не дозволять зменшити вагу енергоносіїв, ці фактори залишатимуться частиною експлуатації екологічного транспорту.

Майбутні зміни

Інженери покладають великі надії на розробку твердотільних батарей, які мають змінити правила гри в автомобільній індустрії. Такі пристрої обіцяють бути легшими, безпечнішими та швидшими у заряджанні порівняно з літій-іонними аналогами. Зменшення фізичного розміру при збереженні високої місткості дозволить значно знизити загальну вагу автомобіля та покращити його динамічні характеристики.

Наприклад, прототипи твердотільних елементів живлення демонструють щільність енергії на рівні 400 Вт-год на кг. Це означає, що батарейний блок місткості 100 кВт-год може важити лише близько 250 кг.

