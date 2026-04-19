Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Почему пожарные боятся возгораний электрокаров больше чем ДВС

Почему пожарные боятся возгораний электрокаров больше чем ДВС

Ua ru
Дата публикации 19 апреля 2026 11:45
Почему пожарные боятся возгораний электрокаров больше чем ДВС
Пожарные тушат пламя. Фото: ctif.org

Статистика свидетельствует, что автомобили с ДВС загораются в 60 раз чаще электрокаров. Однако именно пожары электромобилей вызывают наибольшее беспокойство у спасательных служб из-за сложности их тушения. Случаи возгорания батарей становятся настоящим вызовом для специалистов вследствие специфических химических процессов внутри энергоблоков.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Lʼautomobiliste.

Статистические данные

Исследования Bureau of Transportation Statistics показывают, что традиционные машины имеют гораздо более высокий уровень пожарной опасности. Наличие топливного бака, коробки передач и двигателя с системой выхлопа создает многочисленные источники потенциального возгорания. Электрические модели лишены этих узлов, что значительно снижает частоту возникновения огня в штатном режиме эксплуатации.

Несмотря на низкую частоту аварийных случаев, каждое возгорание электромобиля мгновенно попадает в заголовки прессы. Это формирует ложное представление об опасности таких авто как "бомб замедленного действия".

Тепловой разгон

Главная опасность заключается в явлении, которое называют тепловым разгоном внутри аккумуляторного блока. Во время сильного механического удара или электрического сбоя одна ячейка начинает стремительно нагреваться и передает энергию соседним элементам. Такой процесс сопровождается мгновенным выделением огромного количества тепла, что приводит к неконтролируемому горению.

Читайте также:

Химическая реакция внутри батареи может продолжаться без доступа кислорода извне. Обычные порошковые огнетушители или специальные противопожарные одеяла часто оказываются неэффективными в борьбе с подобной стихией. Это вынуждает экстренные службы разрабатывать совершенно новые тактики для укрощения огня.

Сложность тушения

Для эффективной борьбы с огнем некоторые производители устанавливают специальные порты для прямой подачи воды в аккумуляторный пак. Например, система Fireman Access позволяет спасателям направлять струю жидкости непосредственно на очаги термического разгона. Однако использование большого количества воды на поврежденном электрокаре несет риски поражения током для самих работников службы спасения.

Пожары литий-ионных накопителей требуют значительно больше ресурсов и времени для полного ликвидации угрозы. Даже после визуального обуздания пламени остается вероятность повторного самовозгорания из-за остаточного тепла в закрытых модулях. Именно поэтому спасатели считают такие инциденты сложнее тушения разлитого топлива.

Ранее Новини.LIVE представляли ТОП-10 подержанных электромобилей по цене до 10 000 долларов в Украине. Сегодня в пределах такой суммы можно найти как компактные ситикары, так и полноценные семейные хэтчбеки или даже коммерческий транспорт.

Также читайте о первом электрическом кроссовере с авиационной системой торможения. По словам производителя, разработка длилась три года и позволила достичь миллисекундного времени отклика тормоза.

пожар авто электрокары автомобиль електромобіль пожарники ДВС
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации