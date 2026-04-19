Почему пожарные боятся возгораний электрокаров больше чем ДВС

Статистика свидетельствует, что автомобили с ДВС загораются в 60 раз чаще электрокаров. Однако именно пожары электромобилей вызывают наибольшее беспокойство у спасательных служб из-за сложности их тушения. Случаи возгорания батарей становятся настоящим вызовом для специалистов вследствие специфических химических процессов внутри энергоблоков.

Статистические данные

Исследования Bureau of Transportation Statistics показывают, что традиционные машины имеют гораздо более высокий уровень пожарной опасности. Наличие топливного бака, коробки передач и двигателя с системой выхлопа создает многочисленные источники потенциального возгорания. Электрические модели лишены этих узлов, что значительно снижает частоту возникновения огня в штатном режиме эксплуатации.

Несмотря на низкую частоту аварийных случаев, каждое возгорание электромобиля мгновенно попадает в заголовки прессы. Это формирует ложное представление об опасности таких авто как "бомб замедленного действия".

Тепловой разгон

Главная опасность заключается в явлении, которое называют тепловым разгоном внутри аккумуляторного блока. Во время сильного механического удара или электрического сбоя одна ячейка начинает стремительно нагреваться и передает энергию соседним элементам. Такой процесс сопровождается мгновенным выделением огромного количества тепла, что приводит к неконтролируемому горению.

Химическая реакция внутри батареи может продолжаться без доступа кислорода извне. Обычные порошковые огнетушители или специальные противопожарные одеяла часто оказываются неэффективными в борьбе с подобной стихией. Это вынуждает экстренные службы разрабатывать совершенно новые тактики для укрощения огня.

Сложность тушения

Для эффективной борьбы с огнем некоторые производители устанавливают специальные порты для прямой подачи воды в аккумуляторный пак. Например, система Fireman Access позволяет спасателям направлять струю жидкости непосредственно на очаги термического разгона. Однако использование большого количества воды на поврежденном электрокаре несет риски поражения током для самих работников службы спасения.

Пожары литий-ионных накопителей требуют значительно больше ресурсов и времени для полного ликвидации угрозы. Даже после визуального обуздания пламени остается вероятность повторного самовозгорания из-за остаточного тепла в закрытых модулях. Именно поэтому спасатели считают такие инциденты сложнее тушения разлитого топлива.

Ранее Новини.LIVE представляли ТОП-10 подержанных электромобилей по цене до 10 000 долларов в Украине. Сегодня в пределах такой суммы можно найти как компактные ситикары, так и полноценные семейные хэтчбеки или даже коммерческий транспорт.

Также читайте о первом электрическом кроссовере с авиационной системой торможения. По словам производителя, разработка длилась три года и позволила достичь миллисекундного времени отклика тормоза.