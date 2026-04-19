Чому пожежники бояться загорянь електрокарів більше ніж ДВЗ

Статистика свідчить, що автомобілі з ДВЗ загоряються у 60 разів частіше за електрокари. Проте саме пожежі електромобілів викликають найбільше занепокоєння у рятувальних служб через складність їх гасіння. Випадки займання батарей стають справжнім викликом для фахівців внаслідок специфічних хімічних процесів усередині енергоблоків.

Статистичні дані

Дослідження Bureau of Transportation Statistics показують, що традиційні машини мають набагато вищий рівень пожежної небезпеки. Наявність паливного бака, коробки передач та двигуна з системою вихлопу створює численні джерела потенційного займання. Електричні моделі позбавлені цих вузлів, що значно знижує частоту виникнення вогню в штатному режимі експлуатації.

Попри низьку частоту аварійних випадків, кожне загоряння електромобіля миттєво потрапляє у заголовки преси. Це формує хибне уявлення про небезпеку таких авто як "бомб уповільненої дії".

Тепловий розгін

Головна небезпека полягає у явищі, яке називають тепловим розгоном усередині акумуляторного блоку. Під час сильного механічного удару або електричного збою одна комірка починає стрімко нагріватися та передає енергію сусіднім елементам. Такий процес супроводжується миттєвим виділенням величезної кількості тепла, що призводить до неконтрольованого горіння.

Хімічна реакція всередині батареї може тривати без доступу кисню ззовні. Звичайні порошкові вогнегасники або спеціальні протипожежні ковдри часто виявляються неефективними у боротьбі з подібною стихією. Це змушує екстрені служби розробляти абсолютно нові тактики для приборкання вогню.

Складність гасіння

Для ефективної боротьби з вогнем деякі виробники встановлюють спеціальні порти для прямого подавання води в акумуляторний пак. Наприклад, система Fireman Access дозволяє рятувальникам спрямовувати струмінь рідини безпосередньо на осередки термічного розгону. Проте використання великої кількості води на пошкодженому електрокарі несе ризики ураження струмом для самих працівників служби порятунку.

Пожежі літій-іонних накопичувачів потребують значно більше ресурсів та часу для повного ліквідування загрози. Навіть після візуального приборкання полум'я залишається ймовірність повторного самозаймання через залишкове тепло у закритих модулях. Саме тому рятувальники вважають такі інциденти складнішими за гасіння розлитого пального.

