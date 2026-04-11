Виходить перший електрокросовер з авіаційною системою гальмування

Кросовер Exeed EX7. Фото: Chery

Преміальний китайський бренд Exeed, який належить Chery, готується до офіційного запуску нового кросовера EX7, запланованого на 17 квітня. Головною технічною сенсацією моделі стала перша у світі серійна електронно-механічна гальмівна система EMB. Ця інновація запозичена з авіаційних технологій та покликана кардинально змінити рівень безпеки на дорогах. Новинка пропонуватиметься як у повністю електричному варіанті, так і у версії з подовжувачем ходу.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на CarNewsChina.

Розумні нерви

Електронна система EMB працює без традиційних гідравлічних трубопроводів, використовуючи виключно електричні сигнали для активації гальм. За словами віцепрезидента Chery Лі Сюеюна, розробка тривала три роки та дозволила досягти мілісекундного часу відгуку. Таке рішення суттєво скорочує гальмівний шлях та підвищує стабільність автомобіля в екстремальних умовах.

Технологія інтегрована з оновленим шасі Flying Fish 3.0, що створює інтелектуальну мережу керування безпекою. Це забезпечує точний контроль над кожним колесом та миттєву реакцію на зміну дорожньої ситуації. Використання авіаційних принципів робить EX7 одним із найтехнологічніших представників свого сегмента.

Технічні характеристики

Електрична версія кросовера отримала двомоторну установку з переднім двигуном на 123 кВт та заднім на 230 кВт. Акумулятор місткість 97,682 кВт-год забезпечує запас ходу від 682 до 726 км. Габарити моделі становлять 4988 мм у довжину при колісній базі 3000 мм, що гарантує значний простір у салоні.

Для прихильників комбінованих установок доступний варіант з двигуном 1.5T на 115 кВт, який працює як генератор. Така версія оснащена батареями, що дозволяють проїхати на електриці до 203 км. Інтер’єр виконаний у стилі мінімалізму з величезним інтегрованим дисплеєм діагоналлю 30 дюймів та панорамним дахом.

