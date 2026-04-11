Главная Авто Выходит первый электрокроссовер с авиационной системой торможения

Выходит первый электрокроссовер с авиационной системой торможения

Дата публикации 11 апреля 2026 20:30
Выходит первый электрокроссовер с авиационной системой торможения
Кроссовер Exeed EX7. Фото: Chery

Премиальный китайский бренд Exeed, принадлежащий Chery, готовится к официальному запуску нового кроссовера EX7, запланированному на 17 апреля. Главной технической сенсацией модели стала первая в мире серийная электронно-механическая тормозная система EMB. Эта инновация позаимствована из авиационных технологий и призвана кардинально изменить уровень безопасности на дорогах. Новинка будет предлагаться как в полностью электрическом варианте, так и в версии с удлинителем хода.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на CarNewsChina.

Умные нервы

Электронная система EMB работает без традиционных гидравлических трубопроводов, используя исключительно электрические сигналы для активации тормозов. По словам вице-президента Chery Ли Сюеюна, разработка длилась три года и позволила достичь миллисекундного времени отклика. Такое решение существенно сокращает тормозной путь и повышает стабильность автомобиля в экстремальных условиях.

Технология интегрирована с обновленным шасси Flying Fish 3.0, что создает интеллектуальную сеть управления безопасностью. Это обеспечивает точный контроль над каждым колесом и мгновенную реакцию на изменение дорожной ситуации. Использование авиационных принципов делает EX7 одним из самых технологичных представителей своего сегмента.

Технические характеристики

Электрическая версия кроссовера получила двухмоторную установку с передним двигателем на 123 кВт и задним на 230 кВт. Аккумулятор емкостью 97,682 кВт-ч обеспечивает запас хода от 682 до 726 км. Габариты модели составляют 4988 мм в длину при колесной базе 3000 мм, что гарантирует значительное пространство в салоне.

Для любителей комбинированных установок доступен вариант с двигателем 1.5T на 115 кВт, который работает как генератор. Такая версия оснащена батареями, позволяющими проехать на электричестве до 203 км. Интерьер выполнен в стиле минимализма с огромным интегрированным дисплеем диагональю 30 дюймов и панорамной крышей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что концерн Chery представил первый в мире пикап KP31 с гибридной силовой установкой на основе дизельного двигателя. В основе системы Plug-in лежит дизель 2,5 л, который работает в паре с электромотором. Это обеспечивает уменьшение потребления топлива на 10% и снижение вибраций на 30%.

Китай авто электрокары автомобиль електромобиль кроссовер Chery Exeed
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
