Электрокары негативно влияют на здоровье: результаты исследования

Электромобиль пополняет запас хода. Фото: dicklovett.co.uk

Массовая электрификация транспорта меняет не только логистику поездок, но и повседневные привычки владельцев автомобилей. Длительное ожидание возле зарядных станций заставляет водителей искать способы заполнить свободное время, что часто приводит к чрезмерному потреблению пищи. Результаты опросов указывают на появление новых рисков для здоровья, связанных с пассивным отдыхом во время сессий зарядки.

Пищевые привычки

Большинство владельцев электрокаров используют время пребывания возле терминалов для перекусов или полноценных обедов. Исследование института Civey среди тысячи немецких водителей показало, что более 50% опрошенных употребляют сладости, закуски и напитки во время ожидания. Такое поведение стало настолько массовым, что специалисты начали использовать термин "ожирение от зарядки".

Ситуация осложняется расположением инфраструктуры. Операторы часто устанавливают скоростные зарядки рядом с ресторанами быстрого питания или крупными магазинами. Отсутствие комфортных зон ожидания, навесов или скамеек заставляет людей искать убежища внутри заведений питания, где они становятся клиентами сетей фастфуда.

Физическая пассивность

Уровень двигательной активности во время вынужденных пауз остается критически низким. Лишь 6% водителей выбирают прогулку или разминку мышц, пока аккумулятор автомобиля наполняется энергией. Около трети респондентов используют это время для покупок, а четверть опрошенных предпочитает отдых или короткий сон внутри салона.

Водители электрокаров проявляют высокую лояльность к длительным остановкам по сравнению с владельцами машин на бензине или дизеле. 86% пользователей электрического транспорта считают комфортной двадцатиминутную паузу для увеличения запаса хода на 200 км. Зато для 43% владельцев авто с двигателями внутреннего сгорания предел терпения составляет лишь 10 минут.

Безопасность движения

Качество пищи во время путешествия непосредственно влияет на способность управлять автомобилем. Жирные и тяжелые блюда нагружают пищеварительную систему, что вызывает быстрое снижение концентрации внимания. Диетологи советуют избегать батончиков и фастфуда в пользу цельнозерновых продуктов, орехов или йогуртов, которые поддерживают стабильный уровень сахара.

