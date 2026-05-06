Електрокари негативно впливають на здоров'я: результати дослідження

Електромобіль поповнює запас ходу. Фото: dicklovett.co.uk

Масова електрифікація транспорту змінює не лише логістику поїздок, а й повсякденні звички власників автомобілів. Тривале очікування біля зарядних станцій змушує водіїв шукати способи заповнити вільний час, що часто призводить до надмірного споживання їжі. Результати опитувань вказують на появу нових ризиків для здоров’я, пов’язаних з пасивним відпочинком під час сесій заряджання.

Харчові звички

Більшість власників електрокарів використовують час перебування біля терміналів для перекусів або повноцінних обідів. Дослідження інституту Civey серед тисячі німецьких водіїв показало, що понад 50% опитаних вживають солодощі, закуски та напої під час очікування. Така поведінка стала настільки масовою, що фахівці почали використовувати термін "ожиріння від заряджання".

Ситуація ускладнюється розташуванням інфраструктури. Оператори часто встановлюють швидкісні зарядки поруч із ресторанами швидкого харчування або великими магазинами. Відсутність комфортних зон очікування, навісів чи лавок змушує людей шукати прихистку всередині закладів харчування, де вони стають клієнтами мереж фастфуду.

Фізична пасивність

Рівень рухової активності під час вимушених пауз залишається критично низьким. Лише 6% водіїв обирають прогулянку або розминку м’язів, поки акумулятор автомобіля наповнюється енергією. Близько третини респондентів використовують цей час для покупок, а чверть опитаних віддає перевагу відпочинку або короткому сну всередині салону.

Водії електрокарів виявляють високу лояльність до тривалих зупинок порівняно з власниками машин на бензині чи дизелі. 86% користувачів електричного транспорту вважають комфортною двадцятихвилинну паузу для збільшення запасу ходу на 200 км. Натомість для 43% власників авто з двигунами внутрішнього згоряння межа терпіння становить лише 10 хвилин.

Безпека руху

Якість їжі під час подорожі безпосередньо впливає на здатність керувати автомобілем. Жирні та важкі страви навантажують травну систему, що спричиняє швидке зниження концентрації уваги. Дієтологи радять уникати батончиків та фастфуду на користь цілозернових продуктів, горіхів або йогуртів, які підтримують стабільний рівень цукру.

