Найкращі доступні та надійні електромобілі у 2026 році

Kia EV9 2026 року.Фото: Kia

Ринок електричного транспорту у 2026 році пропонує все більше практичних рішень для щоденного використання без надмірних витрат. Попри загальну тенденцію до дорожчання авто, сегмент екологічних машин поповнюється бюджетними моделями з покращеними характеристиками автономності та швидкості заряджання.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на InsideEVs.

Новий Leaf

Nissan Leaf третього покоління став повноцінним універсальним електрокаром для міста та траси. Завдяки новій платформі запас ходу зріс до 488 км, що дозволяє впевнено планувати тривалі подорожі. Потужність електричного двигуна складає 214 к.с., забезпечуючи тиху та плавну їзду в будь-якому режимі.

Модель отримала підтримку швидкого заряджання потужністю 150 кВт, що значно скорочує час перебування на станціях. Дизайн став сучаснішим, а внутрішнє оздоблення орієнтоване на практичність та довговічність матеріалів.

Позашляхова Solterra

Оновлена Subaru Solterra 2026 року отримала суттєві покращення програмного забезпечення та швидкості поповнення енергії. Електромобіль оснащений системою повного приводу та має дорожній просвіт 21 см, що дозволяє впевнено долати складні ділянки бездоріжжя. Машина здатна форсувати водні перешкоди глибиною до 50 см без ризику для цілісності акумуляторної батареї.

Запас ходу на одному заряді складає близько 463 км, а поповнення енергії з 10% до 80% займає 28 хвилин. Два електричні двигуни сумарно видають 233 к.с., забезпечуючи стабільну тягу на слизькому покритті.

Сімейна електричка

Kia EV9 залишається унікальною пропозицією в сегменті великих електричних кросоверів з трьома рядами сидінь. Завдяки 800-вольтній архітектурі та передовій системі терморегуляції акумулятора процес швидкого заряджання триває 24 хвилини. Залежно від обраної модифікації запас ходу варіюється від 370 до 490 км.

Навіть базова версія пропонує багате оснащення, включаючи вентиляцію крісел та тризонний клімат-контроль. Система автономного водіння допомагає утримувати смугу та автоматично змінювати траєкторію руху під час поїздок автомагістралями. Висока ефективність енергоспоживання робить цей масивний автомобіль логічним вибором для великої родини.

Еталонний седан

Tesla Model 3 продовжує утримувати позиції лідера завдяки постійному вдосконаленню якості збірки та технічних характеристик. Версія 2026 року пропонує запас ходу від 517 до 584 км залежно від типу приводу та місткості батареї. Автомобіль став помітно тихішим завдяки використанню подвійного скління та покращеній ізоляції кузова. Мінімалістичний інтер’єр поєднується з високою продуктивністю двигунів, що гарантує впевнену динаміку прискорення.

Доступний кросовер

Chevrolet Equinox EV став одним з найбільш збалансованих кросоверів на ринку завдяки просторому салону та запасу ходу 513 км. Передньопривідна версія видає 211 к.с., чого цілком достатньо для динамічного пересування великим містом. Система швидкого заряджання дозволяє додати близько 113 км пробігу за 10 хвилин перебування біля термінала.

Салон розрахований на комфортне розміщення п’яти пасажирів та пропонує великий об’єм багажного відділення за задніми сидіннями. Стандартне оснащення включає адаптивний круїз-контроль та мультимедійний дисплей діагоналлю 17,7 дюйма.

Оновлена класика

Повернення Chevrolet Bolt EV принесло використання нових літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LFP). Така батарея дозволяє щодня заряджати автомобіль до 100% без ризику швидкої деградації хімічних елементів. Запас ходу складає 422 км, а пікова потужність заряджання зросла до 150 кВт для економії часу.

Компактний хетчбек став набагато сучаснішим, зберігши при цьому зручну ергономіку міського транспортного засобу. Повне поповнення енергії з 10% до 80% займає 26 хвилин.

Майбутні новинки

Наприкінці 2026 року очікується вихід компактного кросовера Kia EV3 з прогнозованим запасом ходу понад 500 км. Модель базуватиметься на сучасній платформі, що обіцяє високу швидкість поповнення енергії та передові системи безпеки. Це авто має стати серйозним конкурентом у бюджетному сегменті завдяки балансу характеристик.

Також на ринок готується вийти стартап Slate з простим дешевим електричним пікапом для щоденних потреб. Машина матиме базовий запас ходу близько 240 км та пропонуватиме широкі можливості для персоналізації інтер’єру. Такий підхід орієнтований на максимальну функціональність та витривалість у складних умовах щоденної роботи.

Раніше Новини.LIVE писали, як електромобілі скоротили світове споживання нафти у 2025 році. За оцінками фахівців, у 2025 році глобальні продажі акумуляторних авто зросли на 20% та сягнули 20 700 000 одиниць.

