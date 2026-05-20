На этой скорости электрокары увеличивают расход энергии на 60%

Mercedes-Benz CLA 2025 года. Фото: topgear.com

Масштабное испытание Supertest, проведенное на маршруте между Лионом и Парижем, охватило около 80 современных моделей электромобилей. Результаты измерений на постоянной скорости 130 км/ч оказались неудовлетворительными. Потребление энергии некоторых машин возрастает на 60% по сравнению с паспортными данными.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Lʼautomobiliste.

Причины расходов

Физические особенности движения показывают, что после достижения 80 км/ч аэродинамическое сопротивление становится значительно весомее сопротивления качения автомобильной резины. Этот показатель растет пропорционально квадрату скорости, поэтому ускорение с 90 км/ч до 130 км/ч требует в 2,3 раза большей мощности от силовой установки. Из-за этого потребление электрического тока мгновенно увеличивается на 60%.

Длительная работа на высоких оборотах также негативно сказывается на общей эффективности электрических двигателей. Отдельные премиальные бренды пытаются устанавливать многоступенчатые коробки передач для снижения оборотов, однако это существенно повышает финальную цену и вес конструкции авто.

Результаты теста

Средний показатель потребления большинства обычных электромобилей на трассе составляет 25,1 кВт-ч/100 км, а средняя автономность равна всего 310 км. Лишь четыре модели смогли удержать потребление на уровне менее 20 кВт-ч/100 км на максимальной скорости. В список самых экономных попали Tesla Model Y с задним приводом, полноприводная Tesla Model 3, а также Mercedes-Benz CLA 200 и CLA 250+.

Лучший результат автономности продемонстрировал американский седан Lucid Air Grand Touring, который преодолел 530 км без подзарядки. Следом расположились Mercedes-Benz CLA 250+ с показателем 490 км и Porsche Taycan с результатом 480 км. На противоположной стороне оказался компактный французский хэтчбек Renault Twingo E-Tech, реальный запас хода которого на магистрали ограничился скромными 140 км.

Финансовый фактор

Высокие технические показатели напрямую связаны с розничной стоимостью транспортных средств на рынке. Машины с реальным запасом хода свыше 400 км на трассе стоят в среднем 90 000 евро, тогда как варианты на 300-400 км обойдутся примерно в 60 000 евро.

По соотношению стоимости и полученного пробега лучшие результаты продемонстрировали модели Kia EV4 LR, Mercedes-Benz CLA 250+ и Tesla Model 3.

