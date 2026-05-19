Электромобиль теряет 30% запаса хода летом: производители об этом молчат

Зарядка электромобиля под палящим солнцем. Фото: gridserve.com

Компания Recurrent провела исследование на основе данных почти 30 000 электромобилей. Эксперты зафиксировали снижение эффективности аккумуляторов при эксплуатации в условиях жары. Так как производители обычно умалчивают этот факт, реальный запас хода летом может уменьшаться на 31%. Главной причиной становится работа климатических систем и контуров охлаждения машины.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Trendy.

Потеря заряда

Оптимальной температурой для работы батареи является 24 °C, при которой потери полностью отсутствуют. Поднятие столбика термометра до 32 °C провоцирует исчезновение около 5% запаса хода. Жара в 35 °C снижает автономность на 15%, а при 38 °C падение эффективности достигает 31%. Например, вместо заявленных 450 км машина проедет чуть больше 310 км.

Контур охлаждения под полом автомобиля работает в экстремальном режиме. При наружной температуре в 40 °C система тратит энергию на поддержание ячеек аккумулятора на уровне ниже 30 °C для предотвращения деградации.

Работу усложняет кондиционер, который при жаре свыше 30 °C забирает около 13 км хода на каждые 100 км путешествия.

Быстрая зарядка

Использование мощных станций на трассах во время жары ускоряет износ оборудования. После движения при температуре 35 °C компоненты нагреваются до 45-50 °C. Электроника автоматически ограничивает мощность зарядки, снижая ее, например, со 150 кВт до 70 кВт. Из-за этого восстановление энергии длится вдвое дольше.

Каждый подобный цикл безвозвратно уменьшает полезную емкость накопителя. Высокие температурные показатели активируют необратимые химические реакции внутри структуры. Аккумуляторный блок стареет значительно быстрее, поэтому после пяти лет эксплуатации машина будет демонстрировать заметно худшие показатели автономности.

Умные трюки

Опытные водители используют метод предварительного охлаждения салона до 21 °C через приложение, пока авто подключено к розетке. Снижение температуры требует от 3 кВт до 5 кВт, но этот объем берется из сети, сохраняя ресурс батареи. Дальнейшее поддержание прохлады во время движения требует лишь около 1 кВт.

Рекомендуется выбирать для парковки затененные места и избегать пребывания заряженного авто под солнцем. Остановки на зарядных терминалах должны приходиться на утренние или вечерние часы. Снижение скорости на трассе со 130 км/ч до 110 км/ч и охлаждение салона позволяют сохранить до 20 км запаса хода.

