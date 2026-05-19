Електромобіль втрачає 30% запасу ходу влітку: виробники про це мовчать

Компанія Recurrent провела дослідження на основі даних майже 30 000 електромобілів. Експерти зафіксували зниження ефективності акумуляторів під час експлуатації в умовах спеки. Позаяк виробники зазвичай замовчують цей факт, реальний запас ходу влітку може зменшуватися на 31%. Головною причиною стає робота кліматичних систем та контурів охолодження машини.

Втрата заряду

Оптимальною температурою для роботи батареї є 24 °C, за якої втрати повністю відсутні. Підняття стовпчика термометра до 32 °C провокує зникнення близько 5% запасу ходу. Спека у 35 °C знижує автономність на 15%, а за 38 °C падіння ефективності сягає 31%. Наприклад, замість заявлених 450 км машина проїде трохи більш як 310 км.

Контур охолодження під підлогою автомобіля працює в екстремальному режимі. За зовнішньої температури у 40 °C система витрачає енергію на підтримання осередків акумулятора на рівні нижче 30 °C для запобігання деградації.

Роботу ускладнює кондиціонер, який за спеки понад 30 °C забирає близько 13 км ходу на кожні 100 км подорожі.

Швидка зарядка

Використання потужних станцій на трасах під час спеки прискорює знос обладнання. Після руху за температури 35 °C компоненти нагріваються до 45–50 °C. Електроніка автоматично обмежує потужність заряджання, знижуючи її, наприклад, зі 150 кВт до 70 кВт. Через це відновлення енергії триває вдвічі довше.

Кожен подібний цикл безповоротно зменшує корисну місткість накопичувача. Високі температурні показники активують незворотні хімічні реакції всередині структури. Акумуляторний блок старіє значно швидше, тому після п'яти років експлуатації машина демонструватиме помітно гірші показники автономності.

Розумні трюки

Досвідчені водії використовують метод попереднього охолодження салону до 21 °C через додаток, поки авто підключене до розетки. Зниження температури вимагає від 3 кВт до 5 кВт, але цей обсяг береться з мережі, зберігаючи ресурс батареї. Подальше підтримання прохолоди під час руху потребує лише близько 1 кВт.

Рекомендується обирати для паркування затінені місця та уникати перебування зарядженого авто під сонцем. Зупинки на зарядних терміналах мають припадати на ранкові або вечірні години. Зниження швидкості на трасі зі 130 км/год до 110 км/год та охолодження салону дозволяють зберегти до 20 км запасу ходу.

