Як швидко вмирає батарея електрокара після швидкої зарядки

Як швидко вмирає батарея електрокара після швидкої зарядки

Дата публікації: 26 квітня 2026 15:45
Tesla Model Y 2020 року. Фото: infocar.ua

Тривала експлуатація електромобілів на швидкісних зарядних станціях традиційно вважається головним чинником деградації акумулятора. Проте реальний досвід використання Tesla Model Y у британському таксі спростовує поширені побоювання щодо передчасного зносу. Після пробігу 180 000 км у режимі постійного живлення через термінали високої потужності батарея зберегла високу місткість. Отримані результати свідчать про те, що хімічний склад осередків важить більше за спосіб поповнення енергії.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ionity.

Реальний досвід

Аналіз стану кросовера Tesla Model Y, який відпрацював понад 180 000 км у службі таксі, виявив неочікувану витривалість силової установки. За весь час роботи автомобіль отримав через домашню мережу лише 36 кВт-год енергії, тоді як понад 32 000 кВт-год надійшли виключно від швидкісних станцій та системи рекуперації. Такий режим експлуатації вважається найбільш агресивним для сучасних літієвих накопичувачів.

Діагностика показала, що стан акумулятора оцінюється на рівні 92% від початкової місткості. Електрокар зберіг майже весь свій запас ходу, попри ігнорування стандартних порад виробника щодо дбайливого заряджання. Цей приклад демонструє, що постійне використання потужних терміналів не завжди призводить до стрімкої втрати робочих характеристик.

Вплив хімії

Ключова різниця в темпах зносу криється у типі використаних батарей. У досліджуваній моделі встановлено літій-залізо-фосфатний акумулятор LFP, який значно краще переносить регулярні цикли до 100%. Натомість нікель-марганець-кобальтові елементи NMC, що часто зустрічаються у преміальніших версіях Performance, демонструють деградацію понад 20% при аналогічних пробігах навіть за умови домашнього живлення.

Читайте також:

LFP-батареї мають високу термічну стабільність та довший життєвий цикл, хоча залишаються чутливими до екстремально низьких температур. У звичайних кліматичних умовах вони виявляються набагато стійкішими до високих струмів, які генерують швидкісні заправки.

Прогноз ресурсу

Загальна тенденція деградації сучасних батарей показує, що найпомітніша втрата місткості відбувається лише на початку життєвого циклу. Після певного пробігу процес значно сповільнюється, дозволяючи машині стабільно працювати протягом сотень тисяч кілометрів. Реальність доводить, що навіть через кілька років активної їзди запас енергії залишається достатнім для повсякденних потреб.

Приклад британського таксі не скасовує загальних правил догляду, але значно розширює розуміння можливостей сучасних технологій. Вчасне оновлення прошивок та контроль за станом осередків дозволяють роками користуватися перевагами швидкого живлення без остраху за стан авто.

Раніше Новини.LIVE писали, чому електромобіль може втратити за ніч до 10% заряду. Йдеться про феномен витоку енергії під час стоянки, відомий як "вампірське розряджання".

Також читайте, які акумулятори подвоять запас ходу електромобілів. Вчені заявляють, що нові елементи живлення мають майже втричі більшу енергетичну щільність, ніж сучасні батареї.

Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Ігор Саджа
