Почему 60% электрокаров Tesla проваливают техосмотры: причина в мелочах

Tesla Model Y 2021 года.

Электромобили из-за более простой конструкции должны легко проходить обязательные технические осмотры, однако свежая статистика свидетельствует об обратном. Настоящим антигероем проверок стали популярные американские электромобили Tesla, которые массово проваливают инспекцию с первой попытки. Главная причина неудовлетворительных оценок кроется не в электрическом приводе, а в одном неожиданном элементе.

Финская статистика

Официальное исследование провело финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom, а данные обнародовало издание Helsingin Sanomat. В прошлом году 23% проверенных электромобилей не смогли пройти обязательный техосмотр, хотя общее количество осмотренных машин выросло до 31 000 единиц. Больше всего специалистов поразили результаты моделей Tesla 2021 года, которые впервые проходили контроль после четырех лет эксплуатации.

Статистика зафиксировала, что 62,7% кроссоверов Tesla Model Y и 58,7% седанов Tesla Model 3 провалили инспекцию. Такие показатели существенно хуже результатов конкурентов, поскольку Volkswagen ID.4 получил лишь 5,5% отказов, а Skoda Enyaq не прошла проверку в 7,8% случаев.

Простая деталь

Эксперты отмечают, что неудовлетворительный результат обусловлен особенностями эксплуатации и большим весом машин. Руководитель сервисной компании Atoy Autohuolto Янне Мяки объяснил, что основной проблемой является обычная втулка подвески. Замена этой детали является простой процедурой, а сам износ элемента ходовой части является следствием нормальной ежедневной езды.

Большая масса электрокаров в сочетании с мгновенным крутящим моментом двигателей провоцирует быстрое разрушение компонентов подвески. Тем не менее специалисты призывают не считать эти машины полностью ненадежными.

"По нашему мнению, по частоте ремонтов Tesla находится на одном уровне с другими брендами", — отметил Янне Мяки, подчеркивая важность регулярного ухода за ходовой частью.

