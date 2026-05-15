Чому 60% електрокарів Tesla провалюють техогляди: причина у дрібниці

Електромобілі через простішу конструкцію мають легко проходити обов'язкові технічні огляди, проте свіжа статистика свідчить про протилежне. Справжнім антигероєм перевірок стали популярні американські електромобілі Tesla, які масово провалюють інспекцію з першої спроби. Головна причина незадовільних оцінок криється не в електричному приводі, а в одному неочікуваному елементі.

Фінська статистика

Офіційне дослідження провела фінська агенція транспорту та комунікацій Traficom, а дані оприлюднило видання Helsingin Sanomat. Минулого року 23% перевірених електромобілів не змогли пройти обов'язковий техогляд, хоча загальна кількість оглянутих машин зросла до 31 000 одиниць. Найбільше фахівців вразили результати моделей Tesla 2021 року, які вперше проходили контроль після чотирьох років експлуатації.

Статистика зафіксувала, що 62,7% кросоверів Tesla Model Y та 58,7% седанів Tesla Model 3 провалили інспекцію. Такі показники суттєво гірші за результати конкурентів, позаяк Volkswagen ID.4 отримав лише 5,5% відмов, а Skoda Enyaq не пройшла перевірку у 7,8% випадків.

Проста деталь

Експерти наголошують, що незадовільний результат зумовлений особливостями експлуатації та великою вагою машин. Керівник сервісної компанії Atoy Autohuolto Янне Мякі пояснив, що основною проблемою є звичайна втулка підвіски. Заміна цієї деталі є простою процедурою, а сам знос елемента ходової частини є наслідком нормальної щоденної їзди.

Велика маса електрокарів у поєднанні з миттєвим крутним моментом двигунів провокує швидке руйнування компонентів підвіски. Проте фахівці закликають не вважати ці машини повністю ненадійними.

"На нашу думку, за частотою ремонтів Tesla перебуває на одному рівні з іншими брендами", — зазначив Янне Мякі, наголошуючи на важливості регулярного догляду за ходовою частиною.

