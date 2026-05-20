На цій швидкості електрокари збільшують витрати енергії на 60%

Mercedes-Benz CLA 2025 року. Фото: topgear.com

Масштабне випробування Supertest, проведене на маршруті між Ліоном та Парижем, охопило близько 80 сучасних моделей електромобілів. Результати вимірювань на постійній швидкості 130 км/год виявилися незадовільними. Споживання енергії деяких машин зростає на 60% порівняно з паспортними даними.

Причини витрат

Фізичні особливості руху демонструють, що після досягнення 80 км/год аеродинамічний опір стає значно вагомішим за опір кочення автомобільної гуми. Цей показник зростає пропорційно квадрату швидкості, тому прискорення з 90 км/год до 130 км/год вимагає у 2,3 раза більшої потужності від силової установки. Через це споживання електричного струму миттєво збільшується на 60%.

Тривала робота на високих обертах також негативно позначається на загальній ефективності електричних двигунів. Окремі преміальні бренди намагаються встановлювати багатоступеневі коробки передач для зниження обертів, проте це суттєво підвищує фінальну ціну та вагу конструкції авто.

Результати тесту

Середній показник споживання більшості звичайних електромобілів на трасі становить 25,1 кВт-год/100 км, а середня автономність дорівнює всього 310 км. Лише чотири моделі змогли втримати споживання на рівні менш як 20 кВт-год/100 км на максимальній швидкості. До списку найекономніших потрапили Tesla Model Y з заднім приводом, повнопривідна Tesla Model 3, а також Mercedes-Benz CLA 200 та CLA 250+.

Найкращий результат автономності продемонстрував американський седан Lucid Air Grand Touring, який подолав 530 км без підзаряджання. Слідом розташувалися Mercedes-Benz CLA 250+ з показником 490 км та Porsche Taycan з результатом 480 км. На протилежному боці опинився компактний французький хетчбек Renault Twingo E-Tech, реальний запас ходу якого на магістралі обмежився скромними 140 км.

Фінансовий фактор

Високі технічні показники безпосередньо пов'язані з роздрібною вартістю транспортних засобів на ринку. Машини з реальним запасом ходу понад 400 км на трасі коштують у середньому 90 000 євро, тоді як варіанти на 300–400 км обійдуться приблизно в 60 000 євро.

За співвідношенням вартості та отриманого пробігу найкращі результати продемонстрували моделі Kia EV4 LR, Mercedes-Benz CLA 250+ та Tesla Model 3.

