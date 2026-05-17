Як Toyota заощадила мільярди, зупинивши виробництво електрокарів

Toyota Corolla Hybrid 2026 року. Фото: Toyota

Акіо Тойода, голова правління Toyota, тривалий час залишався критичним голосом в індустрії, застерігаючи від поспішного переходу виключно на електромобілі. Поки конкуренти інвестували величезні суми у повністю електричні лінійки, японський автогігант зосередився на розвитку гібридних технологій. Статистика продажів за квітень 2026 року в США підтвердила далекоглядність цієї стратегії, дозволивши компанії уникнути фінансових втрат. Сьогодні ринок демонструє, що покупці віддають перевагу перевіреним рішенням замість ризикованих інвестицій у сегмент з нерозвиненою інфраструктурою.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Стратегічний вибір

У середині 2010 років автомобільна галузь масово повірила у швидку смерть двигунів внутрішнього згоряння. Більшість виробників почали згортати традиційні розробки, орієнтуючись на успіх Tesla та тиск регуляторів. Toyota натомість обрала шлях диверсифікації, вважаючи концепцію гібрида не тимчасовим рішенням, а найбільш життєздатним продуктом для глобального ринку.

Компанія свідомо хеджувала ризики, не бажаючи ставити весь капітал на один напрямок, поки технологія електрокарів перебувала у зачатковому стані. Хоча у 2021 році було анонсовано плани щодо випуску 30 електричних моделей до 2030 року, основний акцент залишився на прибутковому гібридному портфелі. Такий підхід дозволив зберегти гнучкість в умовах нестабільного попиту та різного стану енергетичних мереж у світі.

Гібридний тріумф

Дані Національної асоціації автомобільних дилерів США за квітень 2026 року свідчать про суттєву зміну ринкових настроїв. Гібриди стали єдиною групою силових агрегатів, яка показала річне зростання на рівні 9,2%. Водночас сегмент чистих електромобілів продемонстрував негативну динаміку, де продажі впали на 35,5%, а їхня частка на ринку скоротилася до 5,1%.

Поки конкуренти, такі як Ford, звітують про величезні збитки у сегменті електрокарів (до 4 800 000 000 доларів за 2025 рік) Toyota нарощує прибутки. Висока вартість, невизначеність з залишковою ціною та проблеми з зарядкою відлякують покупців від повного переходу на електрику. Гібридні версії Camry та RAV4, навпаки, стають мейнстримом, пропонуючи економію пального без потреби змінювати звичний спосіб життя.

Майбутні інвестиції

Успіх гібридної стратегії не означає повної відмови від нових технологій, адже компанія продовжує розбудовувати виробничу базу. У 2025 році почав роботу завод акумуляторів у Північній Кароліні. Це вказує на розвиток електричного напрямку без зайвого фанатизму, який призвів до фінансової кризи багатьох інших гравців.

Наразі частка бренду в сегменті електромобілів США становить менш як 2%, проте стратегічною метою є досягнення показника у 15%.

У 2027 році відбудеться велика революція Toyota Corolla. Тринадцяте покоління моделі отримає футуристичний дизайн у стилі Prius та сучасні цифрові системи.