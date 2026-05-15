У 2027 році відбудеться велика революція Toyota Corolla

Рендеринг нової Toyota Corolla Touring Sports. Фото: bestcarweb.jp

Японський автогігант готує наймасштабніше оновлення легендарної моделі за всю історію її існування. Тринадцяте покоління Toyota Corolla отримає футуристичний дизайн у стилі Prius та сучасні цифрові системи. Презентація новинки відбудеться у 2026 році та буде присвячена до 60-річного ювілею автомобіля. Офіційний вихід на ринок заплановано на наступний сезон.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor.es

Новий дизайн

Зовнішність майбутньої генерації кардинально зміниться під впливом концепт-кара, представленого на міжнародній виставці. Автомобіль успадкує стрімкі лінії та характерну головну оптику, що нагадує сучасні моделі лінійки Prius. Позаяк це найбільш продаване авто в історії, виробник прагне зробити його образ максимально прогресивним та впізнаваним.

Попри радикальні зміни в екстер’єрі, покупці зможуть обирати серед традиційних варіантів кузова. У лінійці збережуться п’ятидверний хетчбек, практичний універсал Touring Sports та класичний седан. Такий підхід дозволить задовольнити потреби різних категорій клієнтів на глобальних ринках.

Технічна революція

Інженери вже проводять інтенсивні випробування прототипів на перегоновій трасі Fuji Speedway для налаштування динамічних показників. Головною новиною стане розширення моторної гами, яка тепер включатиме не лише гібридні установки. Вперше в історії моделі з’явиться повністю електрична версія.

Гібридні модифікації HEV та PHEV отримають абсолютно новий бензиновий двигун об’ємом 1,5 л. Завдяки вдосконаленій архітектурі автомобіль продемонструє кращу паливну ефективність та знижений рівень шкідливих викидів. Стратегія мультиенергійності дозволить бренду залишатися лідером у сегменті C протягом наступних років.

Цифрові можливості

Салон новинки запропонує якісно новий рівень підключення та автоматизації процесів керування. Розробники зосередилися на створенні інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу та впровадженні інтелектуальних систем допомоги водієві. Це перетворить компактне авто на сучасний транспортний засіб з широким переліком мережевих сервісів.

Перші товарні екземпляри з'являться в європейських дилерських центрах у першій половині 2027 року. Позаяк попередня модель перебуває на ринку вже тривалий час, прихід нової генерації стане довгоочікуваною подією.

