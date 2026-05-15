В 2027 году произойдет большая революция Toyota Corolla

Рендеринг новой Toyota Corolla Touring Sports. Фото: bestcarweb.jp

Японский автогигант готовит самое масштабное обновление легендарной модели за всю историю ее существования. Тринадцатое поколение Toyota Corolla получит футуристический дизайн в стиле Prius и современные цифровые системы. Презентация новинки состоится в 2026 году и будет приурочена к 60-летнему юбилею автомобиля. Официальный выход на рынок запланирован на следующий сезон.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Motor.es

Новый дизайн

Внешность будущей генерации кардинально изменится под влиянием концепт-кара, представленного на международной выставке. Автомобиль унаследует стремительные линии и характерную головную оптику, напоминающую современные модели линейки Prius. Так как это самое продаваемое авто в истории, производитель стремится сделать его образ максимально прогрессивным и узнаваемым.

Несмотря на радикальные изменения в экстерьере, покупатели смогут выбирать среди традиционных вариантов кузова. В линейке сохранятся пятидверный хэтчбек, практичный универсал Touring Sports и классический седан. Такой подход позволит удовлетворить потребности различных категорий клиентов на глобальных рынках.

Техническая революция

Инженеры уже проводят интенсивные испытания прототипов на гоночной трассе Fuji Speedway для настройки динамических показателей. Главной новостью станет расширение моторной гаммы, которая теперь будет включать не только гибридные установки. Впервые в истории модели появится полностью электрическая версия.

Гибридные модификации HEV и PHEV получат совершенно новый бензиновый двигатель объемом 1,5 л. Благодаря усовершенствованной архитектуре автомобиль продемонстрирует лучшую топливную эффективность и сниженный уровень вредных выбросов. Стратегия мультиэнергийности позволит бренду оставаться лидером в сегменте C в течение следующих лет.

Цифровые возможности

Салон новинки предложит качественно новый уровень подключения и автоматизации процессов управления. Разработчики сосредоточились на создании интуитивно понятного интерфейса и внедрении интеллектуальных систем помощи водителю. Это превратит компактное авто в современное транспортное средство с широким перечнем сетевых сервисов.

Первые товарные экземпляры появятся в европейских дилерских центрах в первой половине 2027 года. Так как предыдущая модель находится на рынке уже длительное время, приход новой генерации станет долгожданным событием.

