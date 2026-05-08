Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Компактные авто с наиболее экономным расходом топлива в 2026 году

Компактные авто с наиболее экономным расходом топлива в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 15:45
Компактные авто с наиболее экономным расходом топлива в 2026 году
Hyundai Elantra 2026 года. Фото: motortrend.com

В 2026 году компактные седаны и хэтчбеки остаются наиболее рациональным выбором для экономных водителей. Несмотря на рост популярности кроссоверов, именно этот сегмент предлагает минимальные расходы на топливо и обслуживание. Современные технологии позволяют небольшим авто демонстрировать эффективность в городском и смешанном циклах.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Лидеры экономичности

Первое место в рейтинге занимает Toyota Prius с показателем от 4,2 до 4,8 л/100 км. Конструкция постоянно совершенствуется, поэтому модель много лет остается эталоном для городских условий. Похожий результат демонстрирует Hyundai Elantra, которая в определенных модификациях может тратить всего 4,1 л/100 км.

Toyota Prius Prime и Hyundai Sonata также входят в перечень фаворитов со средним аппетитом около 4,2 и 4,7 л/100 км соответственно. Так как эти машины сочетают мощность и экономичность, они идеально подходят для длительных дистанций. Высокая эффективность систем рекуперации позволяет максимально экономить энергию во время маневрирования.

Классические двигатели

Хэтчбек Mitsubishi Mirage и легендарная Toyota Corolla потребляют от 5,5 до 6,7 л/100 км. Honda Civic и Nissan Sentra стабильно удерживают планку на уровне 6,5 и 6,9 л/100 км в смешанном цикле. Эти авто имеют небольшой вес и демонстрируют отличную динамику при умеренном потреблении ресурсов.

Читайте также:

В список также вошли Volkswagen Jetta и Nissan Versa, которые на трассе расходуют около 5,9 л/100 км. Даже заряженный хэтчбек Toyota GR Corolla и бюджетная Kia Forte остаются в пределах приемлемых показателей.

Ранее Новини.LIVE писали, как экономят топливо разные классы автомобильных шин. Разница между классами топливной эффективности может составлять до 7,5% от общего потребления топлива.

Также читайте, когда круиз-контроль на самом деле уменьшает расход топлива авто. Все зависит от типа устройства и реальных условий движения.

рейтинг авто топливо экономия Mitsubishi автомобиль топливо Volkswagen Honda Nissan Toyota Kia Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации