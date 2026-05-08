Компактные авто с наиболее экономным расходом топлива в 2026 году

Hyundai Elantra 2026 года. Фото: motortrend.com

В 2026 году компактные седаны и хэтчбеки остаются наиболее рациональным выбором для экономных водителей. Несмотря на рост популярности кроссоверов, именно этот сегмент предлагает минимальные расходы на топливо и обслуживание. Современные технологии позволяют небольшим авто демонстрировать эффективность в городском и смешанном циклах.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Лидеры экономичности

Первое место в рейтинге занимает Toyota Prius с показателем от 4,2 до 4,8 л/100 км. Конструкция постоянно совершенствуется, поэтому модель много лет остается эталоном для городских условий. Похожий результат демонстрирует Hyundai Elantra, которая в определенных модификациях может тратить всего 4,1 л/100 км.

Toyota Prius Prime и Hyundai Sonata также входят в перечень фаворитов со средним аппетитом около 4,2 и 4,7 л/100 км соответственно. Так как эти машины сочетают мощность и экономичность, они идеально подходят для длительных дистанций. Высокая эффективность систем рекуперации позволяет максимально экономить энергию во время маневрирования.

Классические двигатели

Хэтчбек Mitsubishi Mirage и легендарная Toyota Corolla потребляют от 5,5 до 6,7 л/100 км. Honda Civic и Nissan Sentra стабильно удерживают планку на уровне 6,5 и 6,9 л/100 км в смешанном цикле. Эти авто имеют небольшой вес и демонстрируют отличную динамику при умеренном потреблении ресурсов.

В список также вошли Volkswagen Jetta и Nissan Versa, которые на трассе расходуют около 5,9 л/100 км. Даже заряженный хэтчбек Toyota GR Corolla и бюджетная Kia Forte остаются в пределах приемлемых показателей.

