Компактні авто з найбільш економною витратою пального у 2026 році

Hyundai Elantra 2026 року. Фото: motortrend.com

У 2026 році компактні седани та хетчбеки залишаються найбільш раціональним вибором для економних водіїв. Попри зростання популярності кросоверів, саме цей сегмент пропонує мінімальні витрати на пальне та обслуговування. Сучасні технології дозволяють невеликим авто демонструвати ефективність у міському та змішаному циклах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Лідери ощадності

Перше місце в рейтингу займає Toyota Prius з показником від 4,2 до 4,8 л/100 км. Конструкція постійно вдосконалюється, тому модель багато років залишається еталоном для міських умов. Схожий результат демонструє Hyundai Elantra, яка у певних модифікаціях може витрачати лише 4,1 л/100 км.

Toyota Prius Prime та Hyundai Sonata також входять до переліку фаворитів з середнім апетитом близько 4,2 та 4,7 л/100 км відповідно. Позаяк ці машини поєднують потужність та ощадність, вони ідеально підходять для тривалих дистанцій. Висока ефективність систем рекуперації дозволяє максимально економити енергію під час маневрування.

Класичні двигуни

Хетчбек Mitsubishi Mirage та легендарна Toyota Corolla споживають від 5,5 до 6,7 л/100 км. Honda Civic та Nissan Sentra стабільно утримують планку на рівні 6,5 та 6,9 л/100 км у змішаному циклі. Ці авто мають невелику вагу та демонструють чудову динаміку при помірному споживанні ресурсів.

До списку також увійшли Volkswagen Jetta та Nissan Versa, які на трасі витрачають близько 5,9 л/100 км. Навіть заряджений хетчбек Toyota GR Corolla та бюджетна Kia Forte залишаються в межах прийнятних показників.

