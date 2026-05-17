Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как Toyota сэкономила миллиарды, остановив производство электрокаров

Как Toyota сэкономила миллиарды, остановив производство электрокаров

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 17:40
Как Toyota сэкономила миллиарды, остановив производство электрокаров
Toyota Corolla Hybrid 2026 года. Фото: Toyota

Акио Тойода, председатель правления Toyota, долгое время оставался критическим голосом в индустрии, предостерегая от поспешного перехода исключительно на электромобили. Пока конкуренты инвестировали огромные суммы в полностью электрические линейки, японский автогигант сосредоточился на развитии гибридных технологий. Статистика продаж за апрель 2026 года в США подтвердила дальновидность этой стратегии, позволив компании избежать финансовых потерь. Сегодня рынок демонстрирует, что покупатели предпочитают проверенные решения вместо рискованных инвестиций в сегмент с неразвитой инфраструктурой.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Стратегический выбор

В середине 2010 годов автомобильная отрасль массово поверила в скорую смерть двигателей внутреннего сгорания. Большинство производителей начали сворачивать традиционные разработки, ориентируясь на успех Tesla и давление регуляторов. Toyota вместо этого выбрала путь диверсификации, считая концепцию гибрида не временным решением, а наиболее жизнеспособным продуктом для глобального рынка.

Компания сознательно хеджировала риски, не желая ставить весь капитал на одно направление, пока технология электрокаров находилась в зачаточном состоянии. Хотя в 2021 году были анонсированы планы по выпуску 30 электрических моделей к 2030 году, основной акцент остался на прибыльном гибридном портфеле. Такой подход позволил сохранить гибкость в условиях нестабильного спроса и разного состояния энергетических сетей в мире.

Гибридный триумф

Данные Национальной ассоциации автомобильных дилеров США за апрель 2026 года свидетельствуют о существенном изменении рыночных настроений. Гибриды стали единственной группой силовых агрегатов, которая показала годовой рост на уровне 9,2%. В то же время сегмент чистых электромобилей продемонстрировал отрицательную динамику, где продажи упали на 35,5%, а их доля на рынке сократилась до 5,1%.

Читайте также:

Пока конкуренты, такие как Ford, отчитываются об огромных убытках в сегменте электрокаров (до 4 800 000 000 долларов за 2025 год) Toyota наращивает прибыли. Высокая стоимость, неопределенность с остаточной ценой и проблемы с зарядкой отпугивают покупателей от полного перехода на электричество. Гибридные версии Camry и RAV4, наоборот, становятся мейнстримом, предлагая экономию топлива без необходимости менять привычный образ жизни.

Будущие инвестиции

Успех гибридной стратегии не означает полного отказа от новых технологий, ведь компания продолжает развивать производственную базу. В 2025 году начал работу завод аккумуляторов в Северной Каролине. Это указывает на развитие электрического направления без лишнего фанатизма, который привел к финансовому кризису многих других игроков.

Ранее Новини.LIVE писали, когда Toyota выпустит целую линейку убийц Tesla. Сейчас доля бренда в сегменте электромобилей США составляет менее 2%, однако стратегической целью является достижение показателя в 15%.

Также в 2027 году произойдет большая революция Toyota Corolla. Тринадцатое поколение модели получит футуристический дизайн в стиле Prius и современные цифровые системы.

авто электрокары автомобиль електромобиль гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации