Mercedes випустив електрокар потужністю 1169 к.с. з запасом ходу 700 км

Новий електричний Mercedes-AMG GT. Фото: media.mercedes-benz.com

Німецький автогігант офіційно представив свій найбільш практичний та водночас найпотужніший серійний електромобіль Mercedes-AMG GT. Новинка другої генерації повністю відмовилася від традиційних двигунів на користь електричної силової установки. Головними перевагами преміального 4-дверного купе стали колосальна віддача у 1169 к.с. та здатність долати значні відстані без додаткових зупинок. Початок офіційних постачань перших машин клієнтам за ціною від 100 000 євро заплановано на осінь 2026 року.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor.es

Дизайн новинки

Зовнішній вигляд великого автомобіля довжиною 5,09 м майже повністю повторює обриси концепту AMG GT XX. Завдяки витонченому силуету, безрамковим дверцятам та інтегрованим ручкам інженерам вдалося досягти рекордно низького коефіцієнта аеродинамічного опору на рівні 0,198. Передня частина отримала фірмову закриту решітку Panamericana з підсвічуванням країв та центральної трипроменевої зірки.

Задня частина кузова виділяється великою світловою аркою, яка візуально обіймає всю корму машини. Активна аеродинамічна система включає висувний задній дифузор та спойлер на кришці багажника об'ємом 507 л.

Салон пропонує три великі монітори, включаючи приладову панель на 10 дюймів та два екрани по 14 дюймів під керуванням операційної системи MB.OS.

Технічні параметри

Машина оснащена трьома інноваційними аксіальними двигунами компанії YASA, де один мотор встановлено на передній осі, а два інші відповідають за обертання задніх коліс. Топова версія GT 63 видає потужність 1169 к.с. та крутний момент 2000 Нм, що забезпечує повний привід 4MATIC+. Розгін від 0 до 100 км/год триває всього 2,4 с, а максимальна швидкість примусово обмежена електронікою на позначці 300 км/год.

Літій-іонна батарея місткістю 106 кВт-год забезпечує максимальний запас ходу в межах від 596 до 696 км залежно від діаметра колісних дисків. Головною технічною особливістю архітектури є підтримка унікальної потужності заряджання до 600 кВт. Завдяки надшвидкому терміналу відновлення енергії з 10% до 80% займає всього 11 хвилин, що дозволяє додати 462 км автономності.

Також електрокар отримав звуковий симулятор, який здатний відтворювати гарчання та навіть пропуски запалювання класичного бензинового мотора V8 зразка 2014 року.

