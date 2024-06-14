В мережі показали звалища покинутих електромобілів в Китаї — як вони виникли

Звідки в Китаї масові звалища покинутих електромобілів — фото, відео
Світові медіа знову повернулися до масових звалищ покинутих електромобілів в Китаї. Позаяк демонструються торішні фото, ймовірно, актуалізація цієї теми пов'язана з нещодавнім запровадженням високого ввізного мита на китайські електрокари в ЄС, що повинно значно ускладнити життя виробникам з Піднебесної в Європі.
Які автомобілі в Китаї потрапили на звалища.
Чому КНР перестала субсидіювати електрокари
Для стимуляції виробництва та купівлі населенням електромобілів китайський уряд запровадив низку преференцій. Кредитна система винагороджувала виробників електрокарів, а традиційні автозаводи навпаки штрафували.
Покупці електричного транспорту отримували субсидію до 60 000 юанів (8 400 доларів), які враховувалися при купівлі електромобіля. Нарешті низка міст ввели обмеження на рух автомобілів з ДВЗ.
Однак схему почали поступово закривати через шахрайство деяких виробників, які почали випускати машини або з поганими акумуляторами, або без акумуляторів взагалі.
Лише у 2016 році виявлено непридатних для руху електромобілів на суму понад 1,3 млрд доларів.
На цьому тлі китайський уряд почав скорочувати субсидії. Але разом з брудною водою виплеснули й дитя. Якщо ще у 2019 році існували понад 500 китайських виробників електрокарів, то тепер їх лишилося трохи більше десятка, які досі випускають авто.
Таким чином, звалища поповнили електромобілі:
- вироблені непридатними для використання;
- збанкрутілих компаній, які більше не отримували субсидії;
- старі моделі, які почали виходити з ладу;
- старі моделі, які використовували за схемою каршерінгу.
Раніше експерти назвали головні недоліки китайських авто в Україні у 2024 році. Також розповідали, що потрібно знати українцям перед купівлею китайських автомобілів.
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