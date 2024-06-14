Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Звідки в Китаї масові звалища покинутих електромобілів — фото, відео arrow

Звідки в Китаї масові звалища покинутих електромобілів — фото, відео

14 червня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
В мережі показали звалища покинутих електромобілів в Китаї — як вони виникли
Покинуті електромобілі. Фото: bloomberg.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Світові медіа знову повернулися до масових звалищ покинутих електромобілів в Китаї. Позаяк демонструються торішні фото, ймовірно, актуалізація цієї теми пов'язана з нещодавнім запровадженням високого ввізного мита на китайські електрокари в ЄС, що повинно значно ускладнити життя виробникам з Піднебесної в Європі.

Які автомобілі в Китаї потрапили на звалища.

Читайте також:

Чому КНР перестала субсидіювати електрокари

Для стимуляції виробництва та купівлі населенням електромобілів китайський уряд запровадив низку преференцій. Кредитна система винагороджувала виробників електрокарів, а традиційні автозаводи навпаки штрафували.

Покупці електричного транспорту отримували субсидію до 60 000 юанів (8 400 доларів), які враховувалися при купівлі електромобіля. Нарешті низка міст ввели обмеження на рух автомобілів з ДВЗ.

 

Звідки в Китаї масові звалища покинутих електромобілів — фото, відео - фото 1
Фото: gregabandoned.com

Однак схему почали поступово закривати через шахрайство деяких виробників, які почали випускати машини або з поганими акумуляторами, або без акумуляторів взагалі.

Лише у 2016 році виявлено непридатних для руху електромобілів на суму понад 1,3 млрд доларів.

На цьому тлі китайський уряд почав скорочувати субсидії. Але разом з брудною водою виплеснули й дитя. Якщо ще у 2019 році існували понад 500 китайських виробників електрокарів, то тепер їх лишилося трохи більше десятка, які досі випускають авто.

Таким чином, звалища поповнили електромобілі:

  • вироблені непридатними для використання;
  • збанкрутілих компаній, які більше не отримували субсидії;
  • старі моделі, які почали виходити з ладу;
  • старі моделі, які використовували за схемою каршерінгу.

 

Раніше експерти назвали головні недоліки китайських авто в Україні у 2024 році. Також розповідали, що потрібно знати українцям перед купівлею китайських автомобілів.

Китай
електрокари
виробництво
сміттєзвалища
електромобіль
субсидії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна