В мережі показали звалища покинутих електромобілів в Китаї — як вони виникли

Покинуті електромобілі. Фото: bloomberg.com

Світові медіа знову повернулися до масових звалищ покинутих електромобілів в Китаї. Позаяк демонструються торішні фото, ймовірно, актуалізація цієї теми пов'язана з нещодавнім запровадженням високого ввізного мита на китайські електрокари в ЄС, що повинно значно ускладнити життя виробникам з Піднебесної в Європі.

Які автомобілі в Китаї потрапили на звалища.

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Для стимуляції виробництва та купівлі населенням електромобілів китайський уряд запровадив низку преференцій. Кредитна система винагороджувала виробників електрокарів, а традиційні автозаводи навпаки штрафували.

Покупці електричного транспорту отримували субсидію до 60 000 юанів (8 400 доларів), які враховувалися при купівлі електромобіля. Нарешті низка міст ввели обмеження на рух автомобілів з ДВЗ.

Фото: gregabandoned.com

Однак схему почали поступово закривати через шахрайство деяких виробників, які почали випускати машини або з поганими акумуляторами, або без акумуляторів взагалі.

Лише у 2016 році виявлено непридатних для руху електромобілів на суму понад 1,3 млрд доларів.

На цьому тлі китайський уряд почав скорочувати субсидії. Але разом з брудною водою виплеснули й дитя. Якщо ще у 2019 році існували понад 500 китайських виробників електрокарів, то тепер їх лишилося трохи більше десятка, які досі випускають авто.

Таким чином, звалища поповнили електромобілі:

вироблені непридатними для використання;

збанкрутілих компаній, які більше не отримували субсидії;

старі моделі, які почали виходити з ладу;

старі моделі, які використовували за схемою каршерінгу.

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