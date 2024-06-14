В сети показали свалки заброшенных электромобилей в Китае — как они возникли

Покинутые электромобили. Фото: bloomberg.com

Мировые медиа снова вернулись к массовым свалкам заброшенных электромобилей в Китае. Поскольку демонстрируются прошлогодние фото, вероятно, актуализация этой темы связана с недавним введением высокой ввозной пошлины на китайские электрокары в ЕС, что должно значительно усложнить жизнь производителям из Поднебесной в Европе.

Какие автомобили в Китае попали на свалки?

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Для стимуляции производства и покупки населением электромобилей китайское правительство ввело ряд преференций. Кредитная система вознаграждала производителей электрокаров, а традиционные автозаводы напротив штрафовали.

Покупатели электрического транспорта получали субсидию до 60 000 юаней (8400 долларов), которые учитывались при покупке электромобиля. Наконец ряд городов ввели ограничения на движение автомобилей с ДВС.

Фото: gregabandoned.com

Однако схему начали постепенно закрывать из-за мошенничества некоторых производителей, начавших выпускать машины либо с плохими аккумуляторами, либо без аккумуляторов вообще.

Только в 2016 году обнаружено непригодных для движения электромобилей на сумму более 1,3 млрд долларов.

На этом фоне китайское правительство начало сокращать субсидии. Но вместе с грязной водой выплеснулся и ребенок. Если еще в 2019 году существовало более 500 китайских производителей электрокаров — получателей субсидий, то теперь их осталось чуть больше десятка, до сих пор выпускающих авто.

Таким образом свалки пополнили электромобили:

произведенные непригодными для использования;

обанкротившихся компаний, больше не получавших субсидии;

старые модели, которые начали выходить из строя;

старые модели, которые использовали по схеме каршеринга.

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