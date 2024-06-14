В сети показали свалки заброшенных электромобилей в Китае — как они возникли

Откуда в Китае массовые свалки заброшенных электромобилей — фото, видео
Мировые медиа снова вернулись к массовым свалкам заброшенных электромобилей в Китае. Поскольку демонстрируются прошлогодние фото, вероятно, актуализация этой темы связана с недавним введением высокой ввозной пошлины на китайские электрокары в ЕС, что должно значительно усложнить жизнь производителям из Поднебесной в Европе.
Какие автомобили в Китае попали на свалки?
Почему КНР перестала субсидировать электрокары
Для стимуляции производства и покупки населением электромобилей китайское правительство ввело ряд преференций. Кредитная система вознаграждала производителей электрокаров, а традиционные автозаводы напротив штрафовали.
Покупатели электрического транспорта получали субсидию до 60 000 юаней (8400 долларов), которые учитывались при покупке электромобиля. Наконец ряд городов ввели ограничения на движение автомобилей с ДВС.
Однако схему начали постепенно закрывать из-за мошенничества некоторых производителей, начавших выпускать машины либо с плохими аккумуляторами, либо без аккумуляторов вообще.
Только в 2016 году обнаружено непригодных для движения электромобилей на сумму более 1,3 млрд долларов.
На этом фоне китайское правительство начало сокращать субсидии. Но вместе с грязной водой выплеснулся и ребенок. Если еще в 2019 году существовало более 500 китайских производителей электрокаров — получателей субсидий, то теперь их осталось чуть больше десятка, до сих пор выпускающих авто.
Таким образом свалки пополнили электромобили:
- произведенные непригодными для использования;
- обанкротившихся компаний, больше не получавших субсидии;
- старые модели, которые начали выходить из строя;
- старые модели, которые использовали по схеме каршеринга.
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