Нова схема викрадення Toyota: як злочинці обходять захист через фари

Toyota Land Cruiser 2025 року.

Американська поліція застерігає власників сучасних позашляховиків про новий метод викрадення, який дозволяє обійти систему безпеки без використання ключів. Зловмисники підключаються безпосередньо до бортової мережі через зовнішнє освітлення та вимикають захист за лічені хвилини.



Технологічний злам

Раніше повідомлялося про випадки клонування сигналів ключів, проте новий метод робить безключові системи доступу фактично безпорадними. Злочинці використовують так звану атаку на CAN-шину, отримуючи доступ до мережі через проводку передніх фар або задніх ліхтарів. Це внутрішня комунікаційна система, яка з’єднує всі електронні блоки управління в автомобілі.

Для зламу використовуються пристрої, замасковані під звичайні Bluetooth колонки. Такий ґаджет надсилає неправдиві повідомлення в мережу, змушуючи систему повірити у присутність оригінального ключа. У результаті двері відчиняються, а двигун розблоковується менш як за дві хвилини. Найбільш вразливими до такої атаки є популярні моделі Land Cruiser та 4Runner.

Механічний захист

Поліція рекомендує звернутися до перевірених механічних засобів. Найбільш ефективним рішенням називають замок на кермо. Наприклад, компанія Toyota пропонує спеціальний блокувальник зі сталі автомобільного класу за 140 доларів. Яскравий колір пристрою, який добре видно через вікна, слугує психологічним стримувальним фактором. Злочинці, побачивши додатковий фізичний захист, частіше відмовляються від спроби викрадення, щоб не витрачати зайвий час на складний демонтаж.

Компанія вже працює над посиленням безпеки, включаючи розробку іммобілайзерів нового покоління. Подробиці цих розробок наразі тримають у секреті, щоб не дати зловмисникам можливості підготуватися до нових систем захисту. Поки оновлення не стали масовими, поєднання електронних систем з механічними замками залишається найнадійнішим способом зберегти автомобіль.